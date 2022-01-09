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Bodrum ve Marmaris'te dolu kâbusu! Araçların camları kırıldı, büyük panik yaşandı

#Muğla#Bodrum#Marmaris

Muğla'nın Bodrum ilçesinde kuvvetli sağanak ve dolu nedeniyle iş yerleri ve evleri su bastı. Son 12 saat içinde Bodrum merkeze metrekareye 41,5, Turgutreis Mahallesi'ne ise 82,8 kilogram yağış düştü. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte sağanak etkisini yitirirken, yağışlar aralıklarla sürüyor. Dolu Marmaris'te de etkili oldu. Gece saatlerinde başlayan fındık büyüklüğünde dolu yağışı nedeniyle bazı araçların camları kırıldı. Araç içindeki vatandaşlar panik yaşarken, sürücüler de zor anlar yaşadı.

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Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü, Muğla'nın güney ilçeleri için kuvvetli yağış uyarısı yaptı. Uyarının ardından özellikle Bodrum ilçesinde sağanak ve dolu etkili oldu. Yalıkavak Mahallesi'nde ev ve iş yerlerini su bastı. Polis ekipleri de su basan iş yerlerinde vatandaşlara yardımcı oldu. Kent merkezi ve Turgutreis Mahallesi'nde de cadde ve sokaklarda yoğun su birikintileri oluştu, polis ekipleri trafik akışını kontrollü sağladı.

GECE BOYU MÜDAHALE

Gece boyu etkili olan yağış nedeniyle itfaiye ekipleri su basan bölgelerde tahliye çalışması yaptı. Bahçelievler Mahallesi'nde yoğun su birikintisi nedeniyle araç içerisinde mahsur kalan 2 kişiyi, itfaiye ekipleri kurtardı. Ekipler, gece boyu 10 iş yeri, 2 ev ve 22 bahçede su baskınlarına müdahale etti. Kısa süreli etkili olan dolu yağışı nedeniyle caddeler ise beyaza büründü.

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FERİBOT SEFERİNE 'YAĞIŞ' ENGELİ

Son 12 saat içerisinde Bodrum merkeze metrekaraya 41,5, Turgutreis Mahallesi'ne ise 82,8 kilogram yağış düştü. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte sağanak etkisini yitirirken, yağışlar aralıklarla sürüyor. Bodrum-Datça arası feribot seferi ise denizlerdeki fırtına ve olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi. Yağmurun gece saatlerinde etkisini yitirmesi bekleniyor.

Gümbet ile Turgutreis Mahallesi'ndeki yol, gece yoğun su birikintisi nedeniyle 1 saat ulaşıma kapandı. Belediye ekiplerinin çalışması ile kapanan yol, yeniden ulaşıma açıldı.

MARMARİS'E DE DOLU YAĞDI

Marmaris'te dün başlayan ve gün boyu devam eden, aralıklı olarak kuvvetini artıran sağanak yağış, saat 23.15 sıralarında yerini doluya bıraktı. 20 dakika boyunca kuvvetli yağan dolu nedeniyle cadde ve sokaklar beyaza büründü. Tıkanan rögarlar, taşan dereler nedeniyle sokaklar ve evlerin bahçeleri sular altına kaldı. Dolunun ardından gece boyunca devam eden yağmur, sabahın ilk saatlerine kadar aralıklı kuvvetli sağanak olarak yağdı. Dolu yağışında bazı araçların camları kırıldı. Camları kırılan 17 araçta ise maddi hasar meydana geldi. Araç içindeki vatandaşlar panik yaşarken, sürücüler de zor anlar yaşadı.

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Bodrum ve Marmariste dolu kâbusu Araçların camları kırıldı, büyük panik yaşandı

Marmaris-İçmeler, İçmeler-Turunç ve Asparan Mevkii-Hisarönü kara yolu civarında düşen kaya parçaları ekipler tarafından temizlendi. Asparan mevkiinde taşan dere nedeniyle köprü betonları çöktü, yol trafiğe kapatıldı. Yazın çıkan orman yangınlarında çıplak kalan dağ eteklerinden inen çamurlu su, İçmeler Mahallesi'nde dört sokağı nehre çevirdi.

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Belediye ekiplerinin müdahalesiyle sular tahliye edilerek atıklarla tıkanan rögarlar açılıp temizlendi. İlk belirlemelere göre 11 evin balkon ve terasları dolu yağışı nedeniyle su bastı. 14 iş yerinin açık kalan dükkan tenteleri dolu nedeniyle kullanılamaz hale geldi. 

Gece boyunca seferber olan belediye ekipleri sağanak yağış ve doludan etkilenen alanlarda çalışmalarını sürdürdü. Belediye ekipleri hasar tespiti için çalışma başlattı. İlçe merkezinde zaman zaman kuvvetli sağanağa dönen yağış etkisini göstermeye devam ediyor.

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Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, 24 saatte metrekareye yaklaşık 200 kilogram yağmurun düştüğünü, yağışların gün boyunca aralıklı kuvvetli sağanak şeklinde devam edeceğini bildirdi.

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#Muğla#Bodrum#Marmaris

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