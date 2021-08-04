Bodrum ve Marmaris Belediyesi güncel ihtiyaç listesini paylaştı – İşte güncel yangın ihtiyaç listesi
Türkiye'nin dört bir yanında yaşanan orman yangılarına ekipler ve vatandaşlar tarafından müdahale edilirken, bölgeye yapılacak yardımlar için ihtiyaç listesi belirlendi Bodrum ve Marmaris Belediyesi güncel ihtiyaç listesini resmi hesapları üzerinden paylaştı. İşte Bodrum ve Marmaris Belediyesi tarafından paylaşılan güncel ihtiyaç listeleri...
Türkiye, Ege ve Akdeniz'de çıkan yangınları söndürebilmek için seferber oldu. Marmaris ve Bodrum'da devam eden yangınlarla ilgili olarak ihtiyaç duyulan malzemelerle ilgili bir liste yayınlandı. Yangın ihtiyaç listelerine Bodrum ve Marmaris Belediyesi'nin resmi sosyal medya hesaplarından ulaşabilmek mümkün.
BODRUM BELEDİYESİ İHTİYAÇ LİSTESİ
GÜNCEL İHTİYAÇ LİSTESİ❗ pic.twitter.com/GmsDS9HzcP— Bodrum Belediyesi (@BodrumBel) August 4, 2021
MARMARİS BELEDİYESİ İHTİYAÇ LİSTESİ
GÜNCELLENMİŞ İHTİYAÇ LİSTESİ!— Marmaris Belediyesi (@marmarisbeltr) August 4, 2021
04.08.2021 Saat 13.00 itibariyle bu listeyi dikkate almanızı rica ederiz.#MarmarisYangını#Marmaris pic.twitter.com/F3d4ak3kq1