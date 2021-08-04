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GeriGündem Bodrum ve Marmaris Belediyesi güncel ihtiyaç listesini paylaştı – İşte güncel yangın ihtiyaç listesi
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Haber Giriş: 04.08.2021 - 16:46 | Son Güncelleme:

Bodrum ve Marmaris Belediyesi güncel ihtiyaç listesini paylaştı – İşte güncel yangın ihtiyaç listesi

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Bodrum ve Marmaris Belediyesi güncel ihtiyaç listesini paylaştı – İşte güncel yangın ihtiyaç listesi

Türkiye'nin dört bir yanında yaşanan orman yangılarına ekipler ve vatandaşlar tarafından müdahale edilirken, bölgeye yapılacak yardımlar için ihtiyaç listesi belirlendi Bodrum ve Marmaris Belediyesi güncel ihtiyaç listesini resmi hesapları üzerinden paylaştı. İşte Bodrum ve Marmaris Belediyesi tarafından paylaşılan güncel ihtiyaç listeleri...

Türkiye, Ege ve Akdeniz'de çıkan yangınları söndürebilmek için seferber oldu. Marmaris ve Bodrum'da devam eden yangınlarla ilgili olarak ihtiyaç duyulan malzemelerle ilgili bir liste yayınlandı. Yangın ihtiyaç listelerine Bodrum ve Marmaris Belediyesi'nin resmi sosyal medya hesaplarından ulaşabilmek mümkün. 

BODRUM BELEDİYESİ İHTİYAÇ LİSTESİ

MARMARİS BELEDİYESİ İHTİYAÇ LİSTESİ

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