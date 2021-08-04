Bodrum ve Marmaris Belediyesi güncel ihtiyaç listesini paylaştı – İşte güncel yangın ihtiyaç listesi

Türkiye, Ege ve Akdeniz'de çıkan yangınları söndürebilmek için seferber oldu. Marmaris ve Bodrum'da devam eden yangınlarla ilgili olarak ihtiyaç duyulan malzemelerle ilgili bir liste yayınlandı. Yangın ihtiyaç listelerine Bodrum ve Marmaris Belediyesi'nin resmi sosyal medya hesaplarından ulaşabilmek mümkün.

BODRUM BELEDİYESİ İHTİYAÇ LİSTESİ

MARMARİS BELEDİYESİ İHTİYAÇ LİSTESİ

GÜNCELLENMİŞ İHTİYAÇ LİSTESİ!



04.08.2021 Saat 13.00 itibariyle bu listeyi dikkate almanızı rica ederiz.#MarmarisYangını#Marmaris pic.twitter.com/F3d4ak3kq1 — Marmaris Belediyesi (@marmarisbeltr) August 4, 2021

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