Bodrum ve Kaş arası denizde 'fırtına' uyarısı

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Meteoroloji 4'üncü Genel Müdürlüğü'nce Bodrum ve Kaş arasında, denizlerde fırtına uyarısı yapıldı. Bölgede gece başlaması beklenen fırtınanın pazartesi günü saat 18.00'e kadar etkisini sürdüreceği belirtildi.

Açıklamada, "Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; rüzgarın yarın gece ve sabah saatlerinden itibaren güney yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın pazartesi akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Başta denizciler ve balıkçılar olmak üzere meydana gelmesi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.