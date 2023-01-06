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Bodrum sokaklarına develer çıktı, turistler fotoğraf çektirdi

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#Deve#Bodrum#Deve Güreşi Festivali
Oluşturulma Tarihi: Ocak 06, 2023 17:34

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, gerçekleştirilecek olan 'Deve Güreşi Festivali' öncesinde davul zurna eşliğinde 20 deve kent merkezinde dolaştı. Şaşıran turistler cep telefonlarıyla fotoğraf çektirdi.

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Kızılağaç Mahallesi’ndeki Kızılağaç Deve Güreşi Alanı’nda her yıl geleneksel olarak düzenlenen Deve Güreşi Festivali, bu yıl 8 Ocak Pazar günü yapılacak. Ege, Marmara ve Akdeniz bölgelerinden çok sayıda devenin güreştirileceği etkinlik öncesi, develer Bodrum’un cadde ve sokaklarında yürüdü.

Eski Otogar’dan 20 Deve ile başlayan yürüyüşü, davul zurna eşliğinde Cevat Şakir Caddesi’nden Bodrum Belediye Meydanı’na ulaştı. Yerli ve yabancı turistler develere yoğun ilgi gösterirken, o anlarda fotoğraf çektirdi. Bir süre İskele Meydanı’nda davul zurna eşliğinde bekletilen develerin, daha sonra Neyzen Tevfik Caddesi’nde geçişi sürdürüldü.

Develer daha sonra tekrar otogara götürüldü.

Bodrum sokaklarına develer çıktı, turistler fotoğraf çektirdi

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#Deve#Bodrum#Deve Güreşi Festivali

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