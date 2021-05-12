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Gündem
Selçuk AKBAŞ/BODRUM (Muğla), (DHA)-
Haber Giriş: 12.05.2021 - 16:26 | Son Güncelleme:

Bodrum sahilleri turistlere kaldı! Akın ettiler

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Bodrum sahilleri turistlere kaldı! Akın ettiler

Bodrum'un cadde ve sokakları, yeni tip koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanma döneminde sessizliğe büründü. Kentin ünlü plajları, kısıtlamadan muaf tutulan yabancı turistlere kaldı.

Bodrum'da yeni tip koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanma döneminde kentin cadde, sokak ve meydanlarında sakinlik yaşanıyor. Hava sıcaklığı 26 derece ölçüldüğü Bodrum'un en işlek yerleri boş kaldı. Bodrum'un ünlü Paşatarlası, Kumbahçe, Gümbet, Ortakent-Yahşi ve Torba sahilleri ise kısıtlamadan muaf tutulan yabancı turistlere kaldı. Denize giren turistler, daha sonra güneşlendi.

Bodrum sahilleri turistlere kaldı Akın ettiler

Öte yandan polis ekipleri ise, sahildeki turistlerin pasaport ve kimlik kontrollerini gerçekleştirip denetim yaptı.

 

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