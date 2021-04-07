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Haber Giriş: 07.04.2021 - 03:35 | Son Güncelleme:

Bodrum Posta Kodu kaçtır? Muğla'nın ilçesi Bodrum'un ve mahallelerinin Posta Kodları

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Bodrum Posta Kodu kaçtır? Muğla'nın ilçesi Bodrum'un ve mahallelerinin Posta Kodları

İlerleyen teknoloji sayesinde çoğu ihtiyaçlarımızı gidip almaktan ziyade adreslerimize istemeye başladığımız bir dönemdeyiz. Hal böyle olunca ev ve işyeri adresleri ile posta kodları devreye girdi. Peki, Bodrum posta kodu kaçtır? Muğla'nın ilçesi Bodrum'un ve mahallelerinin posta kodları nelerdir? İşte, detaylar.

Ülkemizin en çok turist alan bölgelerinden biri olan Muğla iline bağlı 13 ilçe ve belediye ile 569 tane mahalle vardır. Muğla ilinin ilçelerinden bir tanesi olan Bodrum'da ise toplamda 57 adet mahalle bulunmaktadır.

 Bodrum Posta Kodu Kaçtır?

 Bodrum posta kodu 48470'tir.

 Muğla'nın İlçesi Bodrum'un ve Mahallelerinin Posta Kodları

Bodrum - Bitez: Bitez Mahallesi - 48470

Bodrum - Bodrum: Cevatşakir, Çarşı, Eskiçeşme, Gümbet, Kumbahçe, Omurça, Tepecik, Torba, Türkkuyusu, Yeniköy, Yokuşbaşı Mahalleleri - 48400

Bodrum - Göltürkbükü: Bağarası, Kaleyıkığı, Menemene, Yalı Mahalleleri - 48483

Bodrum - Gümüşlük: Kadıkalesi, Karakaya, Koyunbaba, Peksimet Mahalle ve Köyleri - 48970

Bodrum - Gündoğan: Aşağı, Küçükbük, Yukarı Mahalleleri - 48965

Güvercinlik Mahallesi - 48450

Konacık - Merkez Mahallesi - 48480

Bodrum - Merkezköyler: Gürece ve Yaka Köyleri - 48400

Bodrum - Mumcular : Bahçeyakası, Bayır, Çamlık, Çömlekçi, Gökpınar, Gölbaşı, Kemer, Kumköy, Mazıköy, Merkez, Pınarlıbelen, Sazköy, Tepecik, Yeni, Yeniköy Mahalle ve Köyleri - 48440

Bodrum - Ortakent: Ortakent ve Yahşı Mahalleleri - 48420

Bodrum - Turgutreis: Akçaalan, Akyarlar, Bahçelievler, Dereköy, İslamhaneleri, Karabağ, Peksimet, Yalı Mahalle ve Köyleri - 48960

Bodrum - Yalı: Çiftlik ve Kızılağaç Mahalleleri - 48401

Bodrum - Yalıkavak: Geriş, Gökçebel, Merkez Mahalleleri - 48990 

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