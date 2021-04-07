Bodrum Posta Kodu kaçtır? Muğla'nın ilçesi Bodrum'un ve mahallelerinin Posta Kodları
İlerleyen teknoloji sayesinde çoğu ihtiyaçlarımızı gidip almaktan ziyade adreslerimize istemeye başladığımız bir dönemdeyiz. Hal böyle olunca ev ve işyeri adresleri ile posta kodları devreye girdi. Peki, Bodrum posta kodu kaçtır? Muğla'nın ilçesi Bodrum'un ve mahallelerinin posta kodları nelerdir? İşte, detaylar.
Ülkemizin en çok turist alan bölgelerinden biri olan Muğla iline bağlı 13 ilçe ve belediye ile 569 tane mahalle vardır. Muğla ilinin ilçelerinden bir tanesi olan Bodrum'da ise toplamda 57 adet mahalle bulunmaktadır.
Bodrum Posta Kodu Kaçtır?
Bodrum posta kodu 48470'tir.
Muğla'nın İlçesi Bodrum'un ve Mahallelerinin Posta Kodları
Bodrum - Bitez: Bitez Mahallesi - 48470
Bodrum - Bodrum: Cevatşakir, Çarşı, Eskiçeşme, Gümbet, Kumbahçe, Omurça, Tepecik, Torba, Türkkuyusu, Yeniköy, Yokuşbaşı Mahalleleri - 48400
Bodrum - Göltürkbükü: Bağarası, Kaleyıkığı, Menemene, Yalı Mahalleleri - 48483
Bodrum - Gümüşlük: Kadıkalesi, Karakaya, Koyunbaba, Peksimet Mahalle ve Köyleri - 48970
Bodrum - Gündoğan: Aşağı, Küçükbük, Yukarı Mahalleleri - 48965
Güvercinlik Mahallesi - 48450
Konacık - Merkez Mahallesi - 48480
Bodrum - Merkezköyler: Gürece ve Yaka Köyleri - 48400
Bodrum - Mumcular : Bahçeyakası, Bayır, Çamlık, Çömlekçi, Gökpınar, Gölbaşı, Kemer, Kumköy, Mazıköy, Merkez, Pınarlıbelen, Sazköy, Tepecik, Yeni, Yeniköy Mahalle ve Köyleri - 48440
Bodrum - Ortakent: Ortakent ve Yahşı Mahalleleri - 48420
Bodrum - Turgutreis: Akçaalan, Akyarlar, Bahçelievler, Dereköy, İslamhaneleri, Karabağ, Peksimet, Yalı Mahalle ve Köyleri - 48960
Bodrum - Yalı: Çiftlik ve Kızılağaç Mahalleleri - 48401
Bodrum - Yalıkavak: Geriş, Gökçebel, Merkez Mahalleleri - 48990
Kripto Para Piyasaları için Bigpara