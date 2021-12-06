Bodrum, Marmaris ve Milas’ı sağanak felç etti

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Meteoroloji 4’üncü Bölge Müdürlüğü’nün bölge için uyarıda bulunmasının ardından önceki gün akşam saatlerinden itibaren kuvvetli sağanak etkili oldu. Muğla Bodrum’da gece boyunca süren yağmur, sele neden oldu. Yollar nehre döndü, birçok ev ve işyerini su bastı. Mumcular Mahallesi’nde dağlardan düşen kaya parçaları yola savruldu, sürücüler zor anlar yaşadı. İhbar üzerine bölgeye giden belediye ekipleri su baskını yaşanan yerlerde tahliye ve temizlik çalışması yaptı. Mazı Mahallesi’nde taşan dere, denizle birleşti. Bölgeye ulaşan ekipler olumsuz bir durum yaşanmaması için çevrede önlem aldı.

TOMRUKLAR SÜRÜKLENDİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü sitesinde yapılan yazılı açıklamada, Marmaris’e son 24 saat içinde metrekareye toplam 155 kilogram yağmurun düştüğünü bildirdi. İlçede bazı mahallelere ulaşım kesildi. Yazın çıkan yangında yok olan ormanlar nedeniyle yağmur suları tepelerden denize doğru hemen aktı. Bu sırada yanan bölgelerin yeniden ağaçlandırılması amacıyla kesilip tomruk haline getirilen ağaçlar sel suları ile birlikte çıplak arazilerden dereye doğru sürüklendi. İçmeler ve Turunç yolları trafiğe kapandı. Bazı derelerin taşması nedeniyle hem deniz araçları hem de otomobillerde hasarlar oluştu. Yağışın şiddetini arttırması ile birlikte gerek Marmaris, gerekse Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ekipler kapanan yolları ve su basan cadde ve sokakları temizlemek için seferber oldu. Nehre dönen yollarda kalan araçlar da güvenli bölgelere taşındı.

Sağanak, Milas’ta da su baskınlarına neden oldu. Gümüşlük Mahallesi’nde yağmur suları nedeniyle depoları su bastı. Vatandaşlar, bir yandan depolarının önüne kömür torbalarından bariyer yaparak suyu kesmeye bir yandan da arabalarını kurtarmaya çalıştı.

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25 EVİ SU BASTI

Gece boyunca belediye temizlik ve zabıta ekipleri, iş makineleri ile temizlik çalışması yaptı. Günün ağarmasıyla birlikte selin bilançosu da ortaya çıktı.

Yazın yanan yüksek tepelerden gelen çamurlu yağmur suyu Marmaris İçmeler Mahallesi’nin 5 sokağında hasara yol açtı. Dağlardan akan çamurlu su, dereler aracılığıyla denize aktı. Çamurlu su nedeniyle İçmeler Mahallesi’nin mavi bayraklı sahili kahverengiye döndü.

Marmaris İtfaiye Amirliği’nden yapılan yazılı açıklamada ilçedeki sağanağın ardından 9 derenin taştığı bildirildi. Taşkınlar sonucu 25 ev, 2 otel ile tarla-bahçelerinde aralarında bulunduğu 61 su bakını yaşandığı belirtildi.