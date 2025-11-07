Bodrum kattan akademiye: Ã‡ocukluÄŸunda annesinden gÃ¶rÃ¼p Ã¶ÄŸrendi, hayatÄ± deÄŸiÅŸti

Haberin DevamÄ±

73 yaÅŸÄ±ndaki Mehmet Latif TaraÅŸlÄ±, Ã§ocukluk yÄ±llarÄ±nda annesinin bodrum katÄ±nda kurduÄŸu halÄ± dokuma atÃ¶lyesinde annesine yardÄ±m ederek halÄ± dokumaya merak saldÄ±.Â

Uzun yÄ±llar annesinden edindiÄŸi tecrÃ¼beyle halÄ± dokumaya ilgi gÃ¶steren TaraÅŸlÄ±, Ã¼niversite sÄ±navÄ±na girerek Mimar Sinan GÃ¼zel Sanatlar Akademisi UygulamalÄ± EndÃ¼stri SanatlarÄ± YÃ¼ksekokulu Tekstil bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼ kazandÄ±.Â

Mezun olduÄŸu Ã¼niversitede asistanlÄ±ÄŸa baÅŸladÄ±ktan sonra Dr. Ã–ÄŸr. Ãœyesi olarak 43 yÄ±l gÃ¶rev yapan TaraÅŸlÄ±, Burdurâ€™un Erikli kÃ¶yÃ¼ndeki atÃ¶lyesinde geleneksel dokuma sanatÄ±nÄ± Ã§aÄŸÄ±n teknolojisiyle harmanlÄ±yor.Â

Her bir halÄ±nÄ±n hikayesini Ã¶nce dijital ortamda tasarlayan TaraÅŸlÄ±, ardÄ±ndan renkli iplerle tezgahÄ±nda ilmek ilmek iÅŸleyerek halÄ±ya dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rÃ¼yor.Â

Haberin DevamÄ±

"HALI DOKUMAK BENÄ°M Ä°Ã‡Ä°N RESÄ°M YAPMAK GÄ°BÄ°"Â

TaraÅŸlÄ±, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, genÃ§lik yÄ±llarÄ±nda TÃ¼rk filmlerinden etkilenerek Ä°stanbul'da okumayÄ± hedeflediÄŸini sÃ¶yledi.Â

Eskiden Burdur'da her evde bir halÄ± tezgahÄ± olduÄŸunu belirten TaraÅŸlÄ±, "Bu tezgahlarda genellikle kendileri iÃ§in ya da Ã§ocuklarÄ±na Ã§eyiz olarak halÄ± dokunurdu. Annemin bodrum katÄ±nda bir tezgahÄ± vardÄ±. Dokumak iÃ§in yÃ¼n, iplik ve halÄ± desen modelleri alÄ±rdÄ±. Ben de renklerde yardÄ±m ederdim. Merak salmaya baÅŸladÄ±m. Annem bazÄ± kÄ±sÄ±mlarÄ± dokurdu ben de dolgu alanlarÄ±nÄ± dokur okula giderdim. Hatta okul dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼ baÅŸka dolgu alanÄ± var mÄ± diye kontrol ederdim. DÃ¼ÅŸÃ¼ncelerim pratiÄŸe dÃ¶kÃ¼lÃ¼rdÃ¼. HalÄ± dokumak benim iÃ§in bir resim yapma gibiydi." dedi.Â

Lise yÄ±llarÄ±nda etkilendiÄŸi Picasso, Gauguin ve Vincent Van Gogh'un eserlerinden kopya resimler yaptÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret eden TaraÅŸlÄ±, Ã¼niversitede ise 43 yÄ±lÄ± Geleneksel TÃ¼rk El SanatlarÄ± BÃ¶lÃ¼mÃ¼ HalÄ± Ana Sanat DalÄ±'nda geÃ§irdiÄŸini dile getirdi.Â

Haberin DevamÄ±

YÄ±llarca Ã¶zellikle ipekte klasik halÄ± tasarÄ±mlarÄ± yaptÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret eden TaraÅŸlÄ±, "Daha sonra bu iÅŸte daha modern dokumalarÄ± yapabileceÄŸim dÃ¼ÅŸÃ¼ncesiyle Erikli kÃ¶yÃ¼nde bir ev yaptÄ±k. Burada kurduÄŸum atÃ¶lyede ressamlarÄ±n Ã¼rÃ¼nlerinden de modelleme yaparak harmanlama yapÄ±yorum." diye konuÅŸtu.Â

YakÄ±n zamanda halÄ±larÄ±nÄ±n yer aldÄ±ÄŸÄ± bir sergi aÃ§mayÄ± hedefleyen TaraÅŸlÄ±, dokumaya ilgi duyan genÃ§lere yardÄ±m etmek istediÄŸini dile getirdi.