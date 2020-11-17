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Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)
Haber Giriş: 17.11.2020 - 13:59 | Son Güncelleme:

Bodrum katta yangın çıktı; 2 kişi dumandan etkilendi

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Bodrum katta yangın çıktı; 2 kişi dumandan etkilendi
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ADIYAMAN'da, binanın bodrum katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince 1 saatte söndürüldü. Dumandan etkilenen 2 kişiye ambulansta müdahale edildi.

Alitaşı Mahallesi'nde, Mahmut Uyanık'a ait, 3 katlı binanın bodrum katından öğle saatlerinde dumanlar yükseldiğini görenler, itfaiyeye haber verdi. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederken, polisler de binayı tahliye etti. Yangında dumandan etkilenen 2 kişiye, sağlık ekibince ambulansta oksijen tedavisi uygulandı. Yangın, itfaiye ekiplerince 1 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alınıp, söndürüldü. Yangının çıkış nedenini araştırılıyor.

Bodrum katta yangın çıktı; 2 kişi dumandan etkilendi

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