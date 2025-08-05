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Bodrum katta facia: Kapıcının öldüğü olay kamerada

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#Kayapınar#Diyarbakır#Elektrik
Bodrum katta facia: Kapıcının öldüğü olay kamerada
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 05, 2025 21:04

Diyarbakır’da kapıcı Mehmet T.’nin (39) bodrum katta biriken suyu elektrikli pompa ile tahliye etmeye çalışırken yaşamını yitirdiği anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

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Olay, dün öğle saatlerinde Kayapınar ilçesi Medya Mahallesi'ndeki iki bloklu sitede meydana geldi. Sitede kapıcılık yapan 2 çocuk babası Mehmet T., B bloğun bodrum katında biriken suyu elektrikli su pompası ile tahliye ettiği sırada akıma kapıldı.

Bodrum katta facia: Kapıcının öldüğü olay kamerada

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde Mehmet T.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Mehmet T.'nin cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Mehmet T.’nin cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Yeniköy Mezarlığında defnedildi.

Bodrum katta facia: Kapıcının öldüğü olay kamerada

OLAY KAMERADA

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Öte Yandan, Mehmet T.’nin hayatını kaybettiği olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Sitenin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, Mehmet T.’nin su tahliyesi yapmak için makineyi tuttuğu, ardından akıma kapılarak yığıldığı anlar yer aldı. 

Bodrum katta facia: Kapıcının öldüğü olay kamerada

Bodrum katta facia: Kapıcının öldüğü olay kamerada

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#Kayapınar#Diyarbakır#Elektrik

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