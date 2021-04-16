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Derya EVREN-İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA, (DHA)
Haber Giriş: 16.04.2021 - 14:33 | Son Güncelleme:

Bodrum katta çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi

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Bodrum katta çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi

BURSA’da bir apartmanın bodrum katında çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Dumandan etkilenen 3 kişi itfaiye ekiplerince kurtarılırken, yangınla ilgili K.E. (27) gözaltına alındı.

Bodrum katta çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi
Merkez Nilüfer ilçesi, Görükle Mahallesi, Bahriye Üçoluk Caddesi’nde, 5 katlı bir apartmanın bodrum katında, saat 10.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede daireyi sararken, dumanlar da apartmana doldu. İhbar üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen itfaiye ekipleri, apartmanın üst katlarında oturan vatandaşları tahliye etti. Dumandan etkilenen 3 kişi ise özel maskeler ile çıkarıldı. Aynı anda bir kedi de itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Dumandan etkilenen kişilere hazır bekleyen ambulanslarda müdahale edildi. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Yapılan araştırmada, yangını çıkardığı öne sürülen K.E. gözaltına alındı. K.E.'nin, evsiz olduğu ancak yangın sırasında apartmanın bodrum katında bulunduğu iddia edildi.

Bodrum katta çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi

 

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