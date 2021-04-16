Bodrum katta çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi

Merkez Nilüfer ilçesi, Görükle Mahallesi, Bahriye Üçoluk Caddesi’nde, 5 katlı bir apartmanın bodrum katında, saat 10.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede daireyi sararken, dumanlar da apartmana doldu. İhbar üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen itfaiye ekipleri, apartmanın üst katlarında oturan vatandaşları tahliye etti. Dumandan etkilenen 3 kişi ise özel maskeler ile çıkarıldı. Aynı anda bir kedi de itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Dumandan etkilenen kişilere hazır bekleyen ambulanslarda müdahale edildi. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Yapılan araştırmada, yangını çıkardığı öne sürülen K.E. gözaltına alındı. K.E.'nin, evsiz olduğu ancak yangın sırasında apartmanın bodrum katında bulunduğu iddia edildi.

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