Bodrum Kalesi’nde 23. perde: Uluslararası Bale Festivali’nin takvimi açıklandı

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Bale sanatının seçkin eserlerini tarihi Bodrum Kalesi'nin büyüleyici atmosferinde sanatseverlerle buluşturan Uluslararası Bodrum Bale Festivali, 23. yılında yine dopdolu bir programla perdelerini açmaya hazırlanıyor. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen festival kapsamında tüm temsiller, 31 Temmuz – 17 Ağustos 2026 tarihleri arasında Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği Sahnesi’nde saat 21.45’te gerçekleştirilecek.

FESTİVAL PERDESİ “KUĞU GÖLÜ” BALESİ İLE ARALANIYOR!

Festivalin perdeleri, 31 Temmuz Cuma ve 1 Ağustos Cumartesi günü İzmir Devlet Opera ve Balesi sanatçıları tarafından sahnelenecek olan Pyotr Ilyich Tchaikovsky’nin ölümsüz eseri “Kuğu Gölü” balesi ile açılacak. Bestecinin unutulmaz müzikleri eşliğinde sahnelenecek eser, ünlü koreograflar Marius Petipa ve Lev Ivanov’dan sonra G. Armağan Davran ve A. Volkan Ersoy’un yorumuyla izleyiciyle buluşacak. Aşk, sadakat ve iyiliğin kötülüğe karşı mücadelesini konu alan bu başyapıt, zarafeti ve görkemli sahne diliyle Bodrum Kalesi’nin tarihî atmosferinde festivalin açılışına unutulmaz bir başlangıç yapacak.

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SİRTAKİNİN RİTMİYLE UNUTULMAZ BİR GECE: “ZORBA”

4 Ağustos Salı ve 5 Ağustos Çarşamba günü, Ankara Devlet Opera ve Balesi, Mikis Theodorakis’in unutulmaz müzikleri eşliğinde Lorca Massine’in koreografisini üstlendiği “Zorba” balesini sanatseverlerle buluşturacak. Nikos Kazancakis’in aynı adlı romanından uyarlanan eser, yaşamın acılarını ve sevinçlerini sirtaki ritmiyle harmanlayarak insanın özgür ruhunu ve yaşama tutkusunu etkileyici bir dille anlatan eser festivalin dikkat çeken yapımları arasında yer alacak.

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KADERİN VE YAŞAMIN DANSI: “CARMINA BURANA”

8 Ağustos Cumartesi ve 9 Ağustos Pazar günü Antalya Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelenecek “Carmina Burana” balesi, Carl Orff’un ölümsüz müziğini etkileyici koreografi ve görsel anlatımla sanatseverlerle buluşacak. A. Volkan Ersoy, G. Armağan Davran, Deniz Özaydın, Alper Marangoz, Ferhat Güneş, Özgür Adam İnanç, Kürşat Kılıç, Yağızhan Danış ve Didem Ertan’ın ortak koreografisiyle hayat bulan eser; kader, aşk, doğa ve insan yaşamının değişken döngüsünü dansın evrensel diliyle yorumlayarak izleyicilere güçlü bir görsel ve duygusal deneyim sunacak. O Fortuna"nın görkemli ezgileriyle başlayan eser, baharın uyanışından aşkın coşkusuna, insan yaşamının iniş çıkışlarından insan ruhunun kırılganlığına uzanan güçlü anlatımıyla izleyicileri etkileyici bir bale yolculuğuna davet ederken, festivalin en görkemli yapımları arasında yer alacak.

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KOSOVA ULUSAL BALESİ BODRUM SEYİRCİSİYLE BULUŞUYOR

23.Uluslararası Bodrum Bale Festivali, 12 Ağustos Çarşamba ve 13 Ağustos Perşembe günü dünyanın önemli bale topluluklarından Kosova Ulusal Balesi’ni ağırlayacak. Uluslararası alandaki başarılı performansları ve özgün repertuvarıyla dikkat çeken topluluk, Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği Sahnesi’nde iki özel eserle sanatseverlerin karşısına çıkacak.

Gecenin ilk bölümünde, Maurice Ravel’in dünyaca ünlü bestesi üzerine Koreograf Mehmet Balkan’ın yorumuyla hazırlanan “Boléro” sahnelenecek. Tekrarlayan ritmik yapısı ve giderek yükselen dramatik kurgusuyla eser, dansın enerjisini adım adım zirveye taşıyan etkileyici bir performans sunacak.

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İkinci bölümde sahnelenecek olan, koreografisi Daniel Cardoso’ya ait “Correr o Fado”, Portekiz’in en önemli kültürel miraslarından biri olan Fado geleneğinden ilham alıyor. Melankoli, aşk, özlem ve yaşamın kaçınılmaz akışını güçlü bir şekilde yansıtan bu geleneksel müzik türü, Portekiz kültürünün en güçlü simgelerinden biri olarak kabul edilmektedir. Bu köklü mirası çağdaş dansın estetik diliyle yeniden yorumlayan “Correr o Fado”, insan ruhunun derinliklerine uzanan etkileyici anlatımıyla izleyicileri duygusal bir yolculuğa çıkarırken festivale güçlü ve unutulmaz bir sanatsal boyut kazandıracak.

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BODRUM’DA BİR KUKLANIN DİJİTAL UYANIŞI: “PİNOKYO. EXE”

23.Uluslararası Bodrum Bale Festivali kapsamında İstanbul Devlet Opera ve Balesi Modern Dans Topluluğu (MDTistanbul) tarafından sahnelenecek olan modern dans eseri PİNOKYO.EXE, 16 Ağustos Pazar ve 17 Ağustos Pazartesi günü sanatseverlerle buluşacak.

Erika Silgoner’ın koreografisini yaptığı “Pinokyo.exe: Çarpık Zamanlar için Bir Kukla”, Carlo Collodi’nin klasik Pinokyo hikâyesini teknolojik, gölgeli ve çağdaş bir dünyada yeniden yorumluyor. Yalnız günlerini eski bir televizyonun karşısında geçiren yaşlı bir adam ile Devreler ve kodlanmış anılarla yaratılan yeni Pinokyo’nun arasında kurulan beklenmedik bağ, modern dansın etkileyici anlatım diliyle izleyiciyi gerçeklik ile hayal arasındaki sınırların giderek silikleştiği distopik bir evrene taşıyor.

Tek perdelik eserin müzikleri Gökçe Özücoşkun’a, dekor ve kostüm tasarımı Gülden Sayıl’a, ışık tasarımı ise Yasin Gültepe’ye ait. Güçlü görsel atmosferi, çağdaş koreografik yaklaşımı ve düşündürücü hikâyesiyle PİNOKYO.EXE, festivalin finaline damga vuracak bir yapım olarak dikkat çekiyor.