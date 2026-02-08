Bodrum canisi Türkiye’ye iade edildi... Eski eşi ve kızını tabancayla katletti

Haberin Devamı

MUĞLA’nın Bodrum ilçesinde gayrimenkul alım-satım işiyle uğraşan Rus uyruklu Irina Dvizova (42) ile kızı Dayana’ya (15) yakınları, 23 Kasım 2023’te ulaşamayınca evlerine gitti. Kapı açılmayınca kırarak içeri giren yakınları, koltukta anne-kıza ait olduğunu düşündükleri kan lekesi gördü. Yakınlarının ihbarıyla harekete geçen polis ekipleri, kamera görüntülerinden yola çıkarak yol kenarındaki dik yamaçta, anne ve kızının 3 metre arayla çarşafa sarılmış cesetlerini buldu. Cinayeti, Irina Dvizova’nın paralı asker eski eşi Andrej Kuslevic’in (49) işlediği belirlendi. Kuslevic’in, olayın ardından küçük erkek çocuğunu da yanına alıp Litvanya’ya kaçtığı tespit edildi.

CENAZELERİ İÇİN YARDIM İSTEDİ

Maddi durumları iyi olmayan, Irina Dvizova’nın 3 çocuğundan en büyüğü olan David Dvizova ve diğer yakınları, annesi ve kardeşinin cenazelerinin alınıp ülkelerine götürülebilmesi için Rusya’da yardım kampanyası başlattı. Dvizova, toplanan yardımların ardından beraberindeki yakınlarıyla Rusya’dan uçakla 13 Aralık 2023’te Muğla’ya geldi. Dvizova, Adli Tıp Kurumu’ndaki resmi işlemlerin ardından teslim aldığı annesi ve kız kardeşinin cenazelerini, Antalya Havalimanı’na özel cenaze aracı ile götürdü.

Haberin Devamı

Dvizova ile Kuslevic arasında 5 yaşındaki oğullarının velayeti nedeniyle anlaşmazlıklar bulunduğu belirtildi. Öte yandan, Irina Dvizova’nın başı, kulağı ve omzuna olmak üzere 3 merminin, kızı Dayana Dvizova’ya ise boyun ve göğüs bölgesine 2 merminin isabet ettiği ortaya çıktı.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Hakkında kırmızı bültenle arama kararı çıkarılan Andrej Kuslevic Almanya’da yakalanıp tutuklandı. Kuslevic için Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ‘çocuğu veya beden ya da ruh bakımından kendini savunamayacak kişiyi tasarlayarak öldürme’ ve ‘boşandığı eşi kasten öldürme’ suçlarından 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. İddianame Bodrum 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Kuslevic, önceki gün Türkiye’ye getirilip iade edildi ve İstanbul Havalimanı’nda tutuklandı. Kuslevic, SEGBİS aracılığıyla Bodrum 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde ilk ifadesini verdi. Suçlamaları kabul etmeyen Kuslevic, “Suçsuz olduğuma eminim. Bir an önce bu durumun bitmesini istiyorum” dedi. Andrej Kuslevic’in, 1 Nisan’da görülecek duruşma için Bodrum’a getirileceği

bildirildi.