Bodrum barajları alarm veriyor! Su seviyesi düşünce eski İzmir kara yolu gün yüzüne çıktı

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Bodrum'u besleyen, nisan ayında yüzde 100 doluluk seviyesine ulaşan Mumcular ve Geyik barajlarında düşüş yaşandı. Mumcular'da su seviyesi yüzde 20'ye, Geyik'te ise yüzde 53'e indi. Düşüş nedeniyle daha önce Mumcular Barajı’nın suları altında kalan eski İzmir kara yolu da gün yüzüne çıktı.

Bodrum'a ilave su kaynaklarının temin edilmesi gerektiğini belirten Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Su Kaynakları Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, "Aralık ayı itibarıyla Mumcular Barajı'ndaki su seviyesi, yüzde 20 civarlarına düşmüş durumda. Geyik Barajı'nda ise yüzde 53 civarında bir doluluk var. Geçen yıl ciddi bir kuraklık söz konusuydu. Şiddetli kuraklığa nazaran iyi durumda olduğunu söylemekten ileri geçemiyorum. Geçen yıl su seviyesi, yüzde 9 civarındaydı. Geyik Barajı ise yüzde 13'lere kadar düşmüştü. Bodrum için iki önemli durum söz konusu. Birincisi; 6 aylık süreç zarfında Bodrum'a ilave su kaynakları temin etmemiz gerekiyor. Diğer taraftan da kayıp kaçakların önüne geçmemiz lazım" dedi.

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Kaynakların en iyi şekilde yönetilmesi gerektiğini belirten Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, şöyle devam etti:

"Binlerle ifade edilen kayıp kaçaklar gerek su temininin sürekliliğinin sağlanmasını gerekse de Bodrum'a ucuz içme suyunun temininde çok büyük engel teşkil etmekte. 2022 Su Yılı'nın başındayız. Önümüzdeki aylarda gelecek yağışlar, barajların dolmasında etkili olacaktır. İklim değişikliğine bağlı olarak akış ve yağış rejiminde düzensizlikler söz konusu. Dolayısıyla gelecek akımları kestirmemiz kolay olmuyor. Bizim kendi kaynaklarımızı en iyi şekilde yönetmemiz gerekiyor. Bodrum'daki kayıp kaçak oranlarını aza düşürmek içinse mevcut altyapıyı güçlendirmemiz lazım."

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BODRUM İÇİN 'TAŞKIN' UYARISI

Bodrum için taşkınlara da dikkati çeken Doç. Dr. Özçelik, "Bir yandan yağış olmasını umut ederken, diğer taraftan 'Yağmasın' diyoruz. Yağışları barajların dolması ve içme suyu temininde kolaylık için istiyoruz. Fakat çok fazla yağış olduğu zamansa kentsel altyapıdaki sıkıntılardan kaynaklı olarak, özellikle ilçe merkezinde çok sayıda kuru derenin geçirimsiz yüzeyler ile kapatılması nedeniyle şiddetli yağışla birlikte sel olabilmekte. Burada yağışın rejimi önemli. Uzun süreye yayılmış, mevsim normallerinin üzerinde bir yağış; bizim hem yeraltı su kaynaklarımızı besleyecek hem de barajlarımızı dolduracak. Kısa süreli şiddetli yağışlar ise taşkınlara sebebiyet verecektir" diye konuştu.

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'KUYULARDAKİ SU SEVİYESİ OLDUKÇA DÜŞÜK'

Gözlemlerine göre 3'er yıllık periyotlarda Bodrum'da şiddetli yağışların olduğuna dikkat çeken Doç. Dr. Özçelik, "Bu da Gazderesi, Gökçeler ve Alyan dereleri olmak üzere etrafındaki yerleşimler, diğer taraftan da Türkbükü, Gümüşlük, Turgutreis ve Torba gibi noktalarda taşkının etkilerini bekliyoruz. Yağan yağışlar barajları bir şekilde dolduruyor. Ama bu iki baraj tek başına Bodrum'un içme suyunu temin etme noktasında yeterli değil. Bizim öncelikle yer altı su kaynaklarımızı bir şekilde yükseltmemiz lazım. Kuyulardaki su seviyesi, oldukça düşük. Bu ikisi beraber olsa bile yaz aylarında turist yoğunluğu nedeniyle su temininde zorlanıyoruz. Bunun için ilave su kaynakları temin etmemiz şart" dedi.

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