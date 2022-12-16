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Bodrum açıklarında Yunan unsurlarının ittiği 124 kaçak göçmen kurtarıldı

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#Muğla#Bodrum#Göçmen
Bodrum açıklarında Yunan unsurlarının ittiği 124 kaçak göçmen kurtarıldı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 16, 2022 10:49

MUĞLA'nın Bodrum açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 124 kaçak göçmen kurtarıldı. Yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 58 kaçak göçmen ve 2 göçmen kaçakçısı, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

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Sahil Güvenlik Komutanlığı, 14 Aralık'ta farklı saat aralıklarında, Bodrum açıklarında kaçak göçmenler olduğu bilgisini aldı. Bölgeye ulaşan ekipler, Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen yelkenli tekne ve 2 can salı içindeki 124 kaçak göçmeni kurtardı. Olayda 2 göçmen kaçakçılığı şüphelisi de yakalandı.

Ekipler, aynı gün ve farklı saat aralıklarında ise Bodrum açıklarında yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 58 kaçak göçmeni yakaladı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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#Muğla#Bodrum#Göçmen

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