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Bodrum açıklarında kurtarıldılar

#Muğla#Bodrum#Göçmen
Bodrum açıklarında kurtarıldılar

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, 24'ü Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen, 13'ü de bindikleri lastik botun motor arızası yapması nedeniyle denizde sürüklenen 37 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

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Sahil Güvenlik Komutanlığı'na 28 Ocak günü saat 08.00 ve 29 Ocak'ta saat 01.40'ta Bodrum açıklarında lastik botlar içerisinde kaçak göçmen olduğu ihbarı yapıldı. Bölgeye sevk edilen ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildikleri belirlenen 24 kaçak göçmeni kurtardı.

Bu arada, 31 Ocak günü saat 00.52'de Bodrum açıkların içerisinde kaçak göçmenlerin bulunduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu ihbarını alan ekipler bölgeye ulaştı. Sahil Güvenlik ekibi, bottaki 13 kaçak göçmeni kurtardı.

Kıyıya çıkarılan toplam 37 kaçak, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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