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Bodrum açıklarında göçmen teknesi battı! 7 kişi kurtarıldı, 3 kişi aranıyor

#Göçmen Teknesi#Bodrum#Sahil Güvenlik
Bodrum açıklarında göçmen teknesi battı 7 kişi kurtarıldı, 3 kişi aranıyor

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla Avrupa ülkelerine gitmeye çalışan 10 kaçak göçmenin içinde bulunduğu fiber tekne battı. 7 kişi Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarılırken, 3 kaçak göçmen ise aranıyor.

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Sahil Güvenlik Komutanlığı, dün saat 21.23'te Bodrum Karaada açıklarında yasa dışı yollarla Avrupa ülkelerine gitmeye çalışan içerisinde kaçak göçmenlerin bulunduğu fiber teknenin battığı ihbarını aldı. İhbar üzerine bölgeye 1 Sahil Güvenlik helikopteri, 2 Sahil Güvenlik botu ve 1 Sahil Güvenlik dalış timi sevk edildi.

Bölgeye ulaşan ekipler, 7 kaçak göçmeni kurtararak, kıyıya çıkardı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde kaçak göçmenlerin durumunun iyi olduğu bildirildi.

Kaçak göçmenlerin verdiği bilgi doğrultusunda kayıp 3 kişi için bölgede arama ve kurtarma çalışması sürüyor.

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#Göçmen Teknesi#Bodrum#Sahil Güvenlik

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