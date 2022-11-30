Bodrum açıklarında geri itilen 57 kaçak göçmen kurtarıldı

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Sahil Güvenlik Komutanlığı, 28 Kasım'da farklı saat aralıklarında Bodrum açıklarında kaçak göçmenler olduğu bilgisini aldı. Bölgeye ulaşan ekipler, Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen 57 kaçak göçmeni kurtardı.
Ekipler, 28 Kasım günü saat 01.30 sıralarında ise Bodrum açıklarındaki lastik bot içinde bir grup kaçak göçmenin yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalıştığı bilgisini aldı.
Bölgeye giden ekipler, hareketli lastik botu durdurarak içindeki 31 kaçak göçmeni yakaladı. Kıyıya çıkarılan göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.