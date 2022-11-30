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Bodrum açıklarında geri itilen 57 kaçak göçmen kurtarıldı

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#Muğla#Bodrum#Kaçak Göçmen
Bodrum açıklarında geri itilen 57 kaçak göçmen kurtarıldı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 30, 2022 11:00

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 57 kaçak göçmen kurtarıldı. Yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 31 düzensiz göçmen ise Sahil Güvenlik tarafından yakalandı.

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Sahil Güvenlik Komutanlığı, 28 Kasım'da farklı saat aralıklarında Bodrum açıklarında kaçak göçmenler olduğu bilgisini aldı. Bölgeye ulaşan ekipler, Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen 57 kaçak göçmeni kurtardı.

Ekipler, 28 Kasım günü saat 01.30 sıralarında ise Bodrum açıklarındaki lastik bot içinde bir grup kaçak göçmenin yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalıştığı bilgisini aldı.

Bölgeye giden ekipler, hareketli lastik botu durdurarak içindeki 31 kaçak göçmeni yakaladı. Kıyıya çıkarılan göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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#Muğla#Bodrum#Kaçak Göçmen

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