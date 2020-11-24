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AA - Fotoğraf: İHA
Haber Giriş: 24.11.2020 - 19:57 | Son Güncelleme:

Bodrum açıklarında çok sayıda sığınmacı kurtarıldı

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Bodrum açıklarında çok sayıda sığınmacı kurtarıldı
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Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında sürüklenen lastik bottaki 11 sığınmacı kurtarıldı.

Yasa dışı yolla yurt dışına çıkmaya çalışan sığınmacıların bulunduğu lastik bot, Görecek Adası açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenmeye başladı. Yardım beklendiği ihbarı üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik ekibi bölgeye ulaştı.

Sahil Güvenlik botuna alınarak karaya çıkarılan 11 yabancı uyruklu, işlemlerinin ardından Muğla Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.

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