Böcek’in tutuklanması Antalya’ya kötülük

Haberin Devamı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile görüşmesinin ardından özetle şunları söyledi: “Dosyada esas olarak bir dairenin kendisine verildiği söylenen kişinin denetimli serbestlikle serbest bırakılıp aralarında herhangi bir bağ olmayan, sadece eski kayınpederi olan Muhittin Böcek’in tutuklanması Adalet ve Kalkınma Partisi’nin yargı üzerindeki talimatıyla tam bir fırsatçılık, alelade bir olay. Bir boşanma var. Boşanmada eşler arasında yapılan bir anlaşmayla bir daire var. O daire nereden alınmış, kimden alınmış, nasıl alınmış? O meselenin üstüne gidilecekse, gidileceği yer belli. Muhittin Böcek’in oğlu da eski gelini de erişkin insanlar.

KAÇARLARSA KURTULURSUNUZ

Yapılan kötülüğün boyutu şu: Türkiye’nin 25 milyon turist ağırlayan, en önemli turizm destinasyonu ve tam yazın başı... Yurtdışına çıkış yasağı koy, çok bir tedbir istiyorsan. Zaten kaçacak olsa kaçardı. Antalya’yı bırakıp nereye kaçacak Muhittin Böcek? Kaçarsa da kurtulursunuz. Zaten siz başarılı belediye başkanlarının başarılı işlerinden rahatsızsınız. Bırakın kaçacaksa Muhittin Böcek kaçsın. Zeydan Karalar kaçsın. En nihayetinde en korktuğunuz Ekrem İmamoğlu kaçsın. Siz de kurtulun. Tutuklama evet CHP’ye kötülüktür. Ama Antalya’ya, Antalyalı turizmciye, esnafa, Antalyalı’nın kendisine ve Türkiye’ye büyük kötülüktür. Sadece CHP iki kez üst üste kazandı diye çıldırdıkları, hazmedemedikleri bir şehre cezadır.

Haberin Devamı

YOKLUKLARINI AKP ANLATSIN

Şimdi hep birlikte Zeydan Karalar’ın ve Abdurrahman Tutdere’nin durumunu göreceğiz. Bu Abdurrahman’ı alıp koyun şimdi içeriye, alıp koyun. O Adıyaman’a da gidin bir sokakta dolaşın bakalım. Hodri meydan. Zeydan Karalar, Adana’da efsane. Kendileri, aileleri için üzgünüm, çok sevdiğim insanlardır. Üzgünüm ama bu süreç içinde vallahi parti için galiba hayırlısı oluyor ya. Gitsinler Antalyalı turizmciye, Adıyaman’daki yas içindeki teyzeye, Abdurrahman’ın sahip çıktığı yoksul, kimsesiz, anasız, babasız kalmış çocuklara, Adana’ya Zeydan Karalar’ın yokluğunu anlatsınlar bakalım. Yani bugüne kadar biz anlatıyorduk, bundan sonra AKP anlatacak bu insanları neden aldığını.”

Haberin Devamı

ÖZEL’İ ZİYARET EDEN ÖZDAĞ:

Özel’i CHP Genel Merkezi’nde ziyaret eden Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, “Sadece CHP belediyelerinde yolsuzluk yapıldığı iddiaları hayatın doğal akışına aykırı; bir tane AK Parti belediyesinde yolsuzluk olmamış mı?” diyerek “İktidara farklı, muhalefete farklı hukuk olmaz” tepkisinde bulundu.

DEM PARTİ’DEN ÖZEL’E ZİYARET

DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları, CHP Genel Merkezi’ne ziyaret gerçekleştirdi. Hatimoğulları “CHP’li belediyelere operasyonlar kayyum anlayışının devamı. Barış sürecini baltalıyor” dedi. Özel de “Artık Türkiye’de bu operasyonların siyasi olduğuna inanmayan kalmadı” diye konuştu.



