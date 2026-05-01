Böcek’in gelinine gözaltı

Özge EĞRİKAR
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 01, 2026 07:00

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında, görevden uzaklaştırılan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in gelini Zuhal Böcek’in de arasında bulunduğu 2 kişi gözaltına alındı.

Hakkında gözaltı kararı bulunan bir kişinin yakalanmasına yönelik çalışmanın devam ettiği öğrenildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik ‘yolsuzluk’ iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında, görevden uzaklaştırılan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in gelini Zuhal Böcek’in de aralarında bulunduğu 3 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Emniyet ekipleri tarafından gerçekleşen operasyonda Zuhal Böcek ile 1 şüpheli gözaltına alındı. Hakkında gözaltı kararı bulunan bir kişinin yakalanmasına yönelik çalışmanın devam ettiği öğrenildi.

HASAN AKGÜN’ÜN 183 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Öte yandan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, ‘yolsuzluk’ iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün’ün de arasında bulunduğu 31 kişi hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. İddianamede Akgün’ün, 68 yıldan 183 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. 

#Muhittin Böcek#Zuhal Böcek#Gözaltı

