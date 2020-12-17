Böcek’in eleştirileri: Duygusal bir yaklaşım

TBMM’de dün basın toplantısı düzenleyen Özel, özetle şunları söyledi: “Partiye değil, partililere yönelik. Zorlu bir süreci geçirmiş olan Böcek görevine döndü. Okuduğumda üzüldüğüm bir durumdur. Partinin kurumsal kimliği değil ama birlikte yola çıktıkları ile ilgili serzenişi var. İnsani bir yaklaşım olarak görüyoruz. Bence kıymetli duygusal bir yaklaşım. Hastalık zamanında siyasi rekabetin olmaması lazım.”