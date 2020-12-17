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Haber Giriş: 17.12.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Böcek’in eleştirileri: Duygusal bir yaklaşım

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Böcek’in eleştirileri: Duygusal bir yaklaşım
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CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in “18 yıldır çalıştığım partimizin çatısı altında bulunan bazı menfaat gruplarının insan olmayı unuttuklarını gördüm” eleştirileriyle ilgili “Partiye yönelik değil, partililere yönelik” dedi.

TBMM’de dün basın toplantısı düzenleyen Özel, özetle şunları söyledi: “Partiye değil, partililere yönelik. Zorlu bir süreci geçirmiş olan Böcek görevine döndü. Okuduğumda üzüldüğüm bir durumdur. Partinin kurumsal kimliği değil ama birlikte yola çıktıkları ile ilgili serzenişi var. İnsani bir yaklaşım olarak görüyoruz. Bence kıymetli duygusal bir yaklaşım. Hastalık zamanında siyasi rekabetin olmaması lazım.”

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