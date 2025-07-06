BÃ¶cek ve eski gelinine â€˜rÃ¼ÅŸvetâ€™ suÃ§lamasÄ±

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Â Ä°fadesi alÄ±nan BÃ¶cek mahkemede tutuklanÄ±rken, KerimoÄŸlu yurtdÄ±ÅŸÄ± Ã§Ä±kÄ±ÅŸ yasaÄŸÄ± konularak adli kontrolle serbest kaldÄ±. GÃ¶zaltÄ± kararÄ± verilen oÄŸlu Mustafa GÃ¶khan BÃ¶cekâ€™in Ä°talyaâ€™da olduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi.

Ä°KÄ° AYRI SORUÅžTURMA

SoruÅŸturmada daha Ã¶nce Ä°stanbulâ€™daki baÅŸka bir dosyada tutuklu yargÄ±lanÄ±rken tahliye edilen iÅŸinsanÄ± Yusuf YadoÄŸluâ€™nun ifadeleri ve sunulan belgeler doÄŸrultusunda, 2 ayrÄ± rÃ¼ÅŸvet eylemine iliÅŸkin somut delillere ulaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Ã¶ne sÃ¼rÃ¼ldÃ¼. 2024 yerel seÃ§imlerinden 10 gÃ¼n Ã¶nce GÃ¶khan BÃ¶cekâ€™in, Yusuf YadoÄŸluâ€™nun ofisindeki gÃ¶rÃ¼ÅŸmede seÃ§im Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± iÃ§in 25 milyon TL talep ettiÄŸi, karÅŸÄ±lanamamasÄ± Ã¼zerine araÃ§ giydirme hizmeti karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda 8.5 milyon TLâ€™lik fatura Ã¶demesi Ã¼zerinde anlaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ± iddia edildi. Firma yetkililerince, giydirme iÅŸinin Muhittin BÃ¶cekâ€™in seÃ§im kampanyasÄ±nda yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, Ã¶demelerin ise Yusuf YadoÄŸluâ€™nun ÅŸirketleri aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla gerÃ§ekleÅŸtirildiÄŸi Ã¶ne sÃ¼rÃ¼ldÃ¼. MASAK raporlarÄ±, banka dekontlarÄ± ve HTS kayÄ±tlarÄ± da dosyaya girdi. Ä°kinci eylemde de Åžubat 2025â€™de GÃ¶khan BÃ¶cekâ€™in boÅŸanma sÃ¼recindeki eÅŸi Zeynep KerimoÄŸlu adÄ±na Ã–zpÄ±narlar isimli firmadan 30 milyon TLâ€™ye aldÄ±ÄŸÄ± evin parasÄ±nÄ± YadoÄŸluâ€™nun Ã¶dediÄŸi iddia edildi. Â Â Â Â Â

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