Böcek ilacından ölümde 4 cana 18 yıl hapis cezası

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TATİL için 9 Kasım 2025’te Almanya’dan İstanbul’a gelip Fatih’teki Harbour Suites Old City adlı otelde konaklayan 4 kişilik Böcek Ailesi 11 Kasım 2025 gecesi fenalaşınca, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye gitti. Serum tedavisi uygulandıktan sonra taburcu olup otele geri dönen aile, yeniden rahatsızlanınca hastaneye kaldırıldı. Ancak tüm müdahalelere rağmen önce 6 yaşındaki Kadir Muhammet ile 3 yaşındaki Masal, ardından anne Çiğdem (27) ve son olarak baba Servet Böcek 13 Kasım 2025’te hayatını kaybetti.

YASAKLI İLAÇ KULLANDILAR

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında hazırlanan Adli Tıp 1’inci İhtisas Kurulu raporunda, ailenin ölüm sebebinin kaldıkları otelde böcekleri öldürmek amacıyla uygulanan ilaca bağlı zehirlenme olduğu ve ölümlerin gıda zehirlenmesi sonucu meydana gelmediği belirtildi. Soruşturmanın devamında otelde ilaçlama yapan şirket personeli D.C.’nin böcek ilaçlama sertifikasının olmadığı ve ilaçlamada kullanılması yasak olan ‘Alüminyum Fosfit’ isimli ilacın kullanıldığı, DDS isimli ilaçlama şirketinin de ilaçlama lisansının olmadığı ortaya çıktı.

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6 KİŞİYE DAVA AÇILDI

DSS İlaçlama Şirketi’nin sahibi Zeki Kışı, oğlu Serkan Kışı, otelde ilaçlamayı yapan DSS firmasının çalışanı Doğan Caferoğlu, Harbour Suit Otel çalışanı Muhammad Moeen Ud Dın Chıshtı, Harbour Suit Otel sahibi Hakan Oğlak hakkında, ‘bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma’ suçundan 2 yıl 8 aydan 22.5 yıla kadar, Harbour Suit Otel çalışanı Rustemsha Batyrov hakkında da ‘taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma’ suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Dün İstanbul 30’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada karar çıktı.

4 KİŞİYE CEZA, 2 KİŞİYE BERAAT

Mahkeme heyeti, DSS ilaç firmasının sahibi Zeki Kışı ve oğlu Serkan Kışı’yı alt sınırdan uzaklaşarak iyi hal indirimi yapmadan 18 yıl hapis cezasına çarptırdı. Otel sahibi Hakan Oğlak’a 13 yıl 4 ay, ilaçlamayı yapan Doğan Caferoğlu’na ise 12 yıl 2 ay 20 gün hapis cezası verildi. Otel çalışanları Muhammad Moeen Ud Dın Chıshtı ve Rustemsha Batyrov ise beraat etti.

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ACILI ANNE İSYAN ETTİ: EVİMDE YEMEK PİŞMİYOR ARTIK

Zehirlenerek ölen Çiğdem Böcek’in annesi Aysu Çelik, duruşmada sanıklara bakarak şunları söyledi: “Gereken adaleti sağlayın, onu toprağa koyduğumuz gün biz de öldük. Ne suçu vardı benim çocuklarımın? Benim evimde yemek pişmiyor artık, nasıl bir vicdanınız vardı? Para uğruna değdi mi bu? Kızım sağ olsaydı şimdi tatile gelecekti. Nasıl kıydınız?” Çiğdem Böcek’in babası Mustafa Çelik de “Türk adaletine güveniyorum. Cezalarını çeksinler. İçimize ateş düştü. En yüksek oranda cezalandırılsınlar” dedi.

Dört kişilik aile, kaldıkları otelde böcek ilacından zehirlenip hayatını kaybetmişti.

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DAHA BETER OLSUNLAR

Servet Böcek’in babası Yılmaz Böcek ise “Bu karşınızda oturan zanlılar benim evlatlarımı bilerek ve görerek ölüme gönderdiler, benim evlatlarımın torunlarımın geleceği vardı. Torunlarım büyüyecekti, evlenecekti. Yaşadıklarımı yaşamadan ölmesinler, evlat acısı nedir görsünler, dilerim daha beter olsunlar” diye konuştu.

Baba Servet Böcek, anne Çiğdem Böcek, 6 yaşındaki oğulları Kadir Muhammet ve 3 yaşındaki kızları Masal zehirlenerek can vermişti.

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O ŞİRKETE 2. İDDİANAME

DSS İlaç firmasının sahibi Zeki Kışı ve oğlu Serkan Kışı hakkında ikinci bir iddianamenin hazırlandığı ortaya çıktı. Şişli’de 18 Nisan 2025’te, Kutla Apartmanı’nda yaptıkları usulsüz ve kaçak ilaçlama sonucu 3 yaşındaki Karan Yazıcı’nın hayatını kaybetmesine, anne Gamze Özlem Yazıcı ve baba Şahin Yazıcı’nın da yaralanmasına neden oldukları öne sürülen DSS İlaç firmasının sahibi Zeki Kışı, oğlu Serkan Kışı ile çalışanları Serhat Tuncer hakkında ‘bilinçli taksirle bir kişinin ölümüne, birden fazla kişinin de yaralanmasına neden olmak’ iddiasıyla 2 yıl 8’er aydan 22.5’er yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

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