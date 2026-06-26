Böcek ilacı paniği! Apartman sakinleri tedbir amaçlı tahliye edildi

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Olay, gece saat 23.00 sıralarında Yunus Emre Mahallesi 2265. Sokak üzerinde bulunan bir sitede yaşandı. Edinilen bilgiye göre, apartmanın 5. katında ikamet eden M.A. isimli şahıs, haşerelere karşı ikametinin bulunduğu katta böcek ilacı kullandı.

Apartmandan yayılan koku üzerine bina sakinleri durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine adrese polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen AFAD ekipleri, apartmanda ve ilaçlama yapıldığı belirtilen dairede kimyasal ölçüm gerçekleştirdi. Yapılan incelemelerin ardından kokudan etkilenmemeleri amacıyla ilaç sıkılan katlardaki apartman sakinleri tedbir amaçlı binadan tahliye edildi.

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"TAHTA KURUSUNDAN DOLAYI İLAÇ ATTIM"

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Böcek ilacı sıktığı belirtilen M.A., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldüğü sırada gazetecilere yaptığı açıklamada, "Konut dairesinde yönetici yok. Ben tahta kurusundan dolayı 2 yılda 20 bin liralık sıfır eşya attım. Ben bu apartmanda yaşıyorum. Böcek ilacı aldım, kendi kapımın önüne sinek ilacı attım. Komşular beni şikayet etmişler" dedi.

Apartman sakinleri ise M.A.'nın kendisine ait olmayan dairelerin içerisine ve gıda maddelerinin üzerine de ilaç sıktığını ileri sürdü.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.