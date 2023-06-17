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Böcek ilacı 2 can aldı! 1’i çocuk 2 kişi öldü

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#Ankara#Keçiören#Bina
Böcek ilacı 2 can aldı 1’i çocuk 2 kişi öldü
Oluşturulma Tarihi: Haziran 17, 2023 07:00

Ankara Keçiören’de 4 katlı binada oturan bir aile dün saat 07.30 sıralarında, evlerinde ilaçlama yaptırdı.

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Tarım ilacı kullanımı nedeniyle tüm daireler ilaçlamadan etkilendi. Türkan Sabancılar (39) ve kızı Elif Sude Sabancılar (10) hayatını kaybetti. Zehirlenen 1’i ağır, 10 kişi de hastanede tedaviye alındı.

KULLANIMI YASAK MADDE

Bölgede çalışan ekipler, ilaçlama için kullanımı yasak olan ‘alüminyum fosfat’ kullanıldığını ve sıcaktan genleşip buharlaşarak tüm apartmana yayıldığını belirtti. Hacılar Apartmanı yöneticisi Songül Ak, “Koku gitsin diye çatı kapısını açtık. Elif dün de fenalaşmış, hastaneye götürmüşler. Ama ‘Bir şey yok’ denilerek geri eve yollamışlar” diye konuştu.

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#Ankara#Keçiören#Bina

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