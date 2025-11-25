×
HABERLERGündem Haberleri

Güncelleme Tarihi:

Böcek ailesinin otopsi raporu savcılığa gönderildi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 25, 2025 20:04

Fatih'te Böcek ailesinin hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturmada otopsi raporunun savcılığa gönderildiği öğrenildi. Raporda, otelden alınan örneklerde 'fosfin' maddesi tespit edilirken, ailenin yediklerinde zehir bulunmadığı belirtildi.

Almanya'dan tatil için geldikleri İstanbul'da 'zehirlenme' şüphesiyle hastanede tedavi altına alınan, ardından hayatını kaybeden Böcek ailesinin 4 ferdinin öldüğü olaya ilişkin soruşturma sürüyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında gözaltı verilen 11 şüpheliden 8'i tutuklanırken, 3 şüpheli ise adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

OTELDEN ALINAN ÖRNEKLERDE 'FOSFİN' MADDESİ TESPİT EDİLDİ

Böcek ailesinin ölümüne ilişkin otopsi raporunun İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildiği öğrenildi. Raporda, ailenin ölüm sebebinin kesinleşmediği belirtildi. Öte yandan raporda, otelden alınan havlu, maske ve odanın muhtelif yerlerinden alınan sürüntü örneklerinde 'fosfin' maddesi (böcek ilacı metaboliti) tespit edildiği belirtildi. Ailenin midesinden alınan örneklerde ise yediklerinde zehir bulunmadığı tespit edildi.

AİLENİN ÖLÜM SEBEBİNE İLİŞKİN MÜTALAA CUMA GÜNÜ

Zehirlenme şüphesiyle hayatını kaybeden Böcek ailesinin kesin ölüm sebebine ilişkin, Adli Tıp Kurumu 1.İhtisas Kurulu mütalaasının 28 Kasım Cuma günü düzenleneceği öğrenildi. 

#Böcek Ailesi#Zehirlenme#Otopsi Raporu

