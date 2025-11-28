×
Gündem Haberleri

Böcek ailesinin ölümüne ilişkin soruşturmada yeni görüntüler ortaya çıktı

Oluşturulma Tarihi: Kasım 28, 2025 18:58

Fatih’te Böcek ailesinden 4 kişinin ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor. Ailenin hastaneden çıkışı ve dışarıda taksiye bindiği görüntüler ortaya çıktı.

Almanya'dan tatil için geldikleri İstanbul'da 'zehirlenme' şüphesiyle hastanede tedavi altına alınan, ardından hayatını kaybeden Böcek ailesinin 4 ferdinin öldüğü olaya ilişkin soruşturma sürüyor. Adli Tıp Kurumu'nca hazırlanan otopsi raporunda ailenin ölüm nedeninin 'böcek ilacı zehirlenmesi' olarak belirlenmesi üzerine midye satıcısı kafe sahibi, kokoreççi ve lokum satıcısı tutuklu bulundukları cezaevinden tahliye edildi. Böcek ailesinin hastaneden çıkışı ve dışarıda taksiye bindiği görüntüler ortaya çıktı.

