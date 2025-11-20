Böcek ailesinin ölümüne ilişkin soruşturmada yeni gelişme... Otel sahibi ve çalışanı hakkında yakalama kararı

Haberin Devamı

Almanya'dan tatil için geldikleri İstanbul'da 'zehirlenme' şüphesiyle hastanede tedavi altına alınan, ardından hayatını kaybeden Böcek ailesinin 4 ferdinin öldüğü olaya ilişkin soruşturma sürüyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında gözaltı verilen 11 şüpheliden 8'i tutuklanırken, 3 şüpheli ise adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı. Haklarında Ev hapsi ve yurtdışına çıkış yasağı uygulanan Otel sahibi H.O. İle otel çalışanı R.B.'ye yönelik karara Sulh Ceza Hakimliği tarafından itiraz edildi.

OTEL SAHİBİ İLE ÇALIŞANINA YAKALAMA KARARI

Karara itiraz eden Sulh Ceza Hakimliği'nce şüpheliler otel sahibi Hakan O. ile otel çalışanı R.B. hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

SORUŞTURMA KAPSAMINDA 8 ŞÜPHELİ TUTUKLANMIŞTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında 11 şüpheli gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye götürülen midyeci Y.D, lokumcu F.T, kokoreççi E.E. ile kafe işletmecisi F.M.O. tutuklanmıştı. Daha sonra adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden ilaçlama şirketinin sahibi Z.K, şirketin çalışanları S.K. ve D.C. ile otel çalışanı M.M.U.D.C. de tutuklanmıştı. Otelin sahibi şüpheli H.O. hakkında "yurt dışı çıkış yasağı" ve "konutunu terk etmeme", otel çalışanı R.B. ile simitçi M.K. hakkında ise diğer adli kontrol tedbirlerinin uygulanmasına hükmetmişti.