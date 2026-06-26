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Böcek ailesinin ölümüne ilişkin davada mütalaa açıklandı: İşte istenen cezalar

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#Böcek Ailesi#Dava#Böcek Ailes
Böcek ailesinin ölümüne ilişkin davada mütalaa açıklandı: İşte istenen cezalar
Oluşturulma Tarihi: Haziran 26, 2026 11:09

Türkiye'nin gündemine oturan Böcek ailesi olayında yeni gelişme yaşandı. Böcek ailesinin ölümüne ilişkin davada celse arasında mütalaa açıklandı.

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Almanya'dan tatil için geldikleri İstanbul'da 'zehirlenme' şüphesiyle hastanede tedavi altına alınan, ardından hayatını kaybeden Kadir Muhammet Böcek (6), Masal Böcek (3), anne Çiğdem Böcek ile baba Servet Böcek'in ölümüne ilişkin açılan davada 4'ü tutuklu 6 sanık ikinci kez hakim karşısına çıkacak. Savcılık tarafından açıklanan mütalaada 5 kişi hakkında 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edildi.

Böcek ailesinin ölümüne ilişkin davada mütalaa açıklandı: İşte istenen cezalar

Almanya'dan 9 Kasım 2025'te İstanbul'a gelerek 13 Kasım 2025'de zehirlenme' şüphesiyle hastanede tedavi altına alınan, ardından hayatını kaybeden Kadir Muhammet Böcek (6), Masal Böcek (3), anne Çiğdem Böcek ile baba Servet Böcek'in ölümüne ilişkin açılan dava İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başladı.

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Böcek ailesinin ölümüne ilişkin davada mütalaa açıklandı: İşte istenen cezalar

Duruşmada, aralarında otel yetkilisi olan tutuklu sanık Hakan Oğlak, DSS İlaçlama firmasının sahibi şüpheli Serkan Kışı'nın da bulunduğu 6 sanık savunma yapacak. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, şüpheliler Serkan Kışı, Zeki Kışı, Doğan Cağferoğlu, Hakan Oğlak ve Muhammad Moeen Ud In Chıshtı'nın 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak' suçundan 2 yıl 8 aydan 22,5 yıla kadar hapisle ayrı ayrı cezalandırılmaları istendi. Rustemsha Batyrov'un ise 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapsi talep edildi.

Böcek ailesinin ölümüne ilişkin davada mütalaa açıklandı: İşte istenen cezalar

5 SANIK HAKKINDA 22 YIL 6 AYA KADAR HAPİS TALEBİ

Duruşmada celse arası savcılık tarafından sasa ilişkin mütalaa sunuldu. Mütalaada sanıklar Serkan Kışı, Zeki Kışı, Doğan Cağferoğlu, Hakan Oğlak ve Muhammad Moeen Ud In Chıshtı’nın ‘bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma’ suçundan 2 yıl 8 aydan 22 yıl 6 aya hapisle cezalandırılmaları talep edildi. Sanık Rustemshea Batyrov hakkında ise ölümle illiyet bağı sağlayacak bir eylemin bulunmaması nedeniyle beraati talep edildi. 

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