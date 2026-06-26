Böcek ailesi olayındaki 'ölüm' şirketine ikinci iddianame: 3 yaşındaki Karan’ın ölümünde yeni gelişme

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Fatih'te geçtiğimiz Kasım ayında hayatını kaybeden Böcek ailesinin konakladığı otelde ilaçlama yapan “DSS İlaçlama” şirketinin Böcek ailesinin ölümünden önce Nisan 2025’te Şişli’de bir evde yaptığı ilaçlama sonrası 3 yaşındaki Karan Yazıcı'nın da ölümüne neden olduğu ortaya çıkmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, DSS İlaçlama şirketinin sahibi Zeki Kışı, oğlu Serkan Kışı ve ilaçlamayı yapan Serhat Tuncer hakkında “bilinçli taksirle ölüme ve birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma” suçundan 2 yıl 8 aydan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi

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Fatih'te hayatını kaybeden Böcek ailesinin konakladığı otelde ilaçlama yapan DSS İlaçlama firmasının, Şişli’de18 Nisan 2025 tarihinde de bir evde yaptığı ilaçlama sonrası 3 yaşındaki Karan Yazıcı'nın hayatını kaybettiği ortaya çıkmıştı. Karan Yazıcı’nın ölümüne ilişkin soruşturma tamamlandı.

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ÖLÜMCÜL MADDE İLE İLAÇLAMA YAPTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 18 Nisan 2025 tarihinde Şişli’deki Kutla Apartmanında yaşayan Feruza Turgunova’nın evindeki böceklenme nedeniyle "DSS İlaçlama" isimli şirket ile anlaştığı belirtildi. Şirket çalışanı şüpheli Serhat Tuncer'in aynı gün apartmana gelerek söz konusu daireye içerisinde tarım ilacı olarak bilinen ölümcül "Alüminyum Fosfit" etken maddesi bulunan kimyasallarla ilaçlama yaptığı ifade edildi.

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ZEHİRLİ GAZ MUTFAK CAMINDAN ÜST KATA SIZDI

Şüpheli Serhat Tuncer’in ilaçlama sonrası dairenin kapılarını bantlamasına rağmen, zehirli gazın çıkması amacıyla mutfak camını bilerek açık bıraktığı, açık bırakılan mutfak camından ve havalandırma boşluklarından sızan ölümcül zehirli gazın, üst katta ikamet eden Şahin ve Gamze Özlem Yazıcı çifti ile oğulları Karan Yazıcı'nın dairesine dolduğu anlatıldı. Karan Yazıcı’nın 20 Nisan gecesi ağır zehirlenme şikayetleriyle hastaneye kaldırıldığı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı, anne ve babanın da yaralandıkları belirtildi.

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İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ VERİLMEDİĞİNİ SÖYLEDİ

Tanık Tayfun Çalışkan ifadesinde, şirkette çalıştığı dönemde kendilerine iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verilmediğini, kullanılacak kimyasalların içeriği hakkında bilgilendirilmediklerini ve sadece kendilerinin ilaçlama yapılacak adreslere yönlendirildiklerini söyledi. Tanık Çalışkan, şüpheli Serkan Kışı’nın kendilerine ‘maske takmasanız bile bir şey olmaz.’ şeklinde söylemlerde bulunduğunu ve şirketteki güvenlik önlemlerinin yetersizliği nedeniyle işten ayrıldığını söyledi.

Evini ilaçlatan Feruza Turgunova da tanık olarak alınan ifadesinde, ilaçlamayı yapan şahsa yan dairedeki komşulara zarar gelip gelmeyeceğini sorduğunu belirterek, bu kişinin kendisine, “kapıları bantladığını ve bir sorun olmayacağını’ söylediğini anlattı.

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KESİN NEDEN: BÖCEK İLACI ZEHİRLENMESİ

İddianamede, ATK raporuna yer verildi. Adli Tıp Kurumu 1. İhtisas Kurulunun raporunda Kaan Yazıcı’nın ölümünün böcek ilacı zehirlenmesi sonucu meydana geldiğinin kesin olarak tespit edildiği ifade edildi.

POZİSYONU BAZ VE HTS KAYITLARIYLA TESPİT EDİLDİ

İddianamede, şüphelilerin HTS ve BAZ kayıtlarının incelendiği belirtilerek, olayla bağlantısı olmadığını iddia eden şüpheli Serkan Kışı’nın suç tarihi aralığında ilaçlamayı yapan şüpheli Serhat Tuncer ile tam 192 kez, şirket sahibi babası Zeki Kışı ile ise 145 kez telefon görüşmesi gerçekleştirdiği, bu nedenle Serkan Kışı’nın işletme içerisindeki aktif ve yönlendirici rolünün teyit edildiği ifade edildi. Kışı’nın ayrıca, elaman alımı konusunda ilanlar verdiği tespit edildi.

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BÖCEK AİLESİ DAVASINA ATIF YAPILDI

İddianamede, şüphelilerin hukuki durumları ve kusur dağılımları yönünden inceleme yapıldığı, şüphelilerin sahip ve yöneticisi olduğu DSS İlaçlama firmasına yönelik yürütülen ve İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılaması devam eden Böcek Ailesi’nin zehirlenme vakasına ait resmi kurum raporları ile dava içeriğine göre şüphelilerin kusur durumlarının ağırlaştığı ifade edildi.

İZİNSİZ VE KAÇAK FAALİYET GÖSTERDİLER

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü raporunda Sağlık Bakanlığının Çevre Sağlığı Bilgi Sisteminde (CEVSİS) yapılan incelemede DSS İlaçlama firmasına ait hiçbir kaydın bulunmadığı ve tamamen izinsiz kaçak olarak faaliyet gösterdiğinin resmi olarak saptandığı ifade edildi.