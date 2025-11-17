×
Böcek ailesi faciasında gözaltı sayısı 11'e yükseldi! Anne ve çocukları yan yana defnedildi

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Kasım 17, 2025 15:32

İstanbul'da yedikleri yemek nedeniyle zehirlenerek tedavi altına alınan ve sonrasında hayatını kaybeden Çiğdem Böcek ile çocukları Kadir Muhammet ve Masal memleketleri Afyonkarahisar'da yan yana toprağa verildi. Öte yandan olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gözaltı sayısı 11'e yükselirken 8 şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Anne Çiğdem Böcek'in eşi Servet Böcek'in dayısı Recep Yılmaz ise yaptığı açıklamada Çiğdem Böcek'in hastaneye gittiğinde bilincinin açık olduğunu ve ölmeden önce çocuklarının durumunu sorduğunu söyledi.

İstanbul Fatih'te anne ve iki çocuğunun kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturmada gözaltına alınan şüphelilerin sayısı 11'e çıktı. Öte yandan anne Çiğdem Böcek ve çocukları Kadir Muhammet ve Masal memleketleri Afyonkarahisar'da yan yana toprağa verildi.

GÖZALTINA ALINAN SAYISI 11'E YÜKSELDİ

Beşiktaş'taki restoranda yemek yedikten sonra gıda zehirlenmesi şüphesiyle Fatih'te konakladıkları otelden hastaneye kaldırılan Kadir Muhammet (6) ve Masal Böcek (3) ile anne Çiğdem Böcek'in yaşamını yitirmesine ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında 8 şüphelinin Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliğindeki işlemleri devam ederken bu sabah 3 zanlı daha gözaltına alındı.

Gözaltına alınanların 2 otel görevlisi ile ilaçlama yapan kişi olduğu öğrenildi.

Böylece soruşturmada gözaltına alınan şüphelilerin sayısı 11'e çıktı.

8 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Toplam 8 şüphelinin ise bugün İstanbul Adliyesine sevk edildi.

Öte yandan Adli Tıp Kurumunca düzenlenecek toksikoloji rapor ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce işletmelerden alınan gıda numunelerine ilişkin raporun sonucunun da bugün çıkmasının öngörüldüğü kaydedildi.

NELER OLMUŞTU?

Almanya'dan 9 Kasım'da İstanbul'a gelen ve Fatih'te bir otelde konaklayan Servet ve Çiğdem Böcek ile çocukları Kadir Muhammet ve Masal, mide bulantısı ve kusma şikayetleri üzerine 12 Kasım'da hastaneye kaldırılmış, çocuklar müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan anne 14 Kasım'da hayatını kaybederken babanın tedavisinin sürdüğü belirtilmişti.

Ailenin kaldığı otelde konaklayan 2 turist de bulantı ve kusma şikayetiyle aynı hastanede tedavi altına alınmıştı. Aynı odada konaklayan ve refakatçi olarak hastaların yanında bulunan üçüncü kişi, kalp atış hızının düşük olması nedeniyle tetkik amaçlı hastaneye yatırılmıştı.

Soruşturma kapsamında polis ekiplerinin otelde yaptığı incelemenin ardından otel boşaltılmış, müşteriler farklı otellere yönlendirilmişti.

Ayrıca soruşturmada, otel sahibi H.O, lokumcu F.T, kokoreççi E.E, fırıncı M.K, midyeci Y.D, kafe sahibi F.M.O, ilaçlama şirketinin sahibinin oğlu S.K. ile ilaçlama yapan D.C. gözaltına alınmıştı.

ANNE VE ÇOCUKLARI YAN YANA DEFNEDİLDİ

Olayda hayatını kaybedenler Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde hafta sonu toprağa verildi. Anne ve 2 çocuğu Bolvadin Asri Mezarlığı'nda yan yana defnedilirken, mezarlıktaki acı görüntü ise görenlerin içini sızlattı.

"YEĞENİM CAN ÇEKİŞİYOR"

Servet Böcek'in dayısı Recep Yılmaz ise cenaze töreninde gazetecilere yaptığı açıklamada olayla ilgili tepkilerini dile getirerek şunları söyledi:

"Olayla ilgili çok üzgünüz, birisi de (baba Servet Böcek) can çekişiyor. Otelde yatıyorlar başka bir şey yediklerini de bilmiyorum. Servet'in hanımı uyurken kız çocuğuna dokunuyor ve hareket etmediğini fark ediyor. Sonra bakıyor ki ölmüş. Ondan sonra otele söylüyorlar ve ambulanslar gelip hastaneye götürüyor. Oğlan çocuğu canlıymış ama o da hastanede vefat ediyor. Annenin (Çiğdem Böcek) bilinci yerindeymiş. Sonra bizim aile üyelerimiz oraya gittiler. Çiğdem eşi ve çocuklarını soruyor ‘iyi' diyorlar. Sonra 2 saat sonra diyorlar ki ‘başınız sağolsun'. Çiğdem de vefat ediyor. Yeğenim şu anda can çekişiyor. Suçlular cezalandırılsın."

