Böbrek nakliyle yaşama tutunan yelken sporcusu: Her bağış 8 hayat demek

1987’de İznik’te doğan Cenk Kutay Karakaş, üniversite eğitimi için gittiği İstanbul’da özel bir şirkette yöneticilik yapmaya başladı. Uzun süren baş ağrıları nedeniyle 2012’de hastaneye gittiğinde böbrek yetmezliği teşhisi konuldu. Böbreklerinin yüzde 18 oranında çalıştığı belirlenince anne ve babası oğullarına can olmak için hemen gerekli tetkikleri yaptırdı. Annesinin dokusu uyuşmazken babasınınki tam uyuştu. Babasından alınan böbrek Karakaş’a nakledildi.

ŞEHRİ BIRAKTI TARIMA BAŞLADI

Nakil sonrası sağlığına kavuşan Karakaş, yaşamını yeniden şekillendirdi ve İstanbul’daki yoğun iş hayatına veda ederek memleketi İznik’e geri döndü. Tarımla uğraşmaya başladı. Türkiye dereceleri de olan sporcu, bu sevdasından da vazgeçmedi. İznik Belediyesi Yelken Kulübü sporcusu olarak hayatına devam ediyor.

Organ ve Doku Nakli Farkındalık Haftası kapsamında İstanbul’da düzenlenen bir etkinliğe katılarak doktorları Prof. Dr. Aydın Türkmen ve Prof. Dr. Berna Yelken’le bir araya gelen Karakaş, Hürriyet’e şunları söyledi:

SAĞLIĞIN KIYMETİNİ ANLADIM

“Nakilden sonra hem babam hem ben sağlıklı yaşamanın kıymetini daha iyi anladık. Bu süreci birlikte atlattık. Hayatın değeri, nefes alabildiğini fark etmekte. Nakilden sonra da aktif sporcuyum, yelken hâlâ hayatımın merkezinde. İki çocuğum var, şimdi bir de kızım doğacak. Onun heyecanını yaşıyoruz. Bir yandan tarlamı sürüyorum, bir yandan yelken yarışlarına hazırlanıyorum. Böbrek nakli olmak sizi hasta yapmıyor, aksine sağlıklı bir birey olarak hayata döndürüyor. Evet düzenli kontroller gerekiyor ama bu seni kısıtlamıyor. Hayatın bir parçası olarak devam edebiliyorsun. Ülkemizde organ bekleyen çok sayıda insan var. Her bağış, sekiz insana yaşam şansı veriyor. Bunu unutmamalıyız.”