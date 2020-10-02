Böbrek nakliyle sağlığına kavuştu

BUÜ Hastanesi Genel Cerrahi Anabilim Dalında görev yapan Araştırma Görevlisi Dr. Osman Jafarlı, kayınvalidesi Lafifa Nabiyeva'nın böbrek yetmezliği sorununa çalıştığı hastanede çözüm buldu. Son 3 yıldır diyaliz tedavisi gören kayınvalidesi Azerbaycan vatandaşı Latifa Nabiyeva'yı BUÜ Hastanesine getiren Dr. Osman Jafarlı, yaptırdığı tetkiklerin sonucunda böbrek nakli olması gerektiğini öğrendi. Latifa Nabiyeva, kız kardeşi Nuriyya Nazarova'nın böbrek vermeyi kabul etmesiyle birlikte 25 Eylülde ameliyata alındı. Başarılı geçen ameliyatın ardından yapılan kontrolleri ve tetkikleri de olumlu geçen Nabiyeva, sağlığına kavuştu. Yaklaşık 7 yıldır böbrek sancıları çektiğini söyleyen Latifa Nabiyeva, doktor damadının yönlendirmesiyle Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi'ne geldiğini ve kardeşinden alınan böbrek ile kendisini yeniden doğmuş gibi hissettiğini söyledi.

ABLAMI HASTA GÖRDÜKÇE DAYANAMIYORDUM



Kardeşine böbreğini veren Nuriyya Nazarova ise iyileşen ablasını karşısında görünce sevinç gözyaşlarına hakim olamadı. Ablasının yıllardır bu hastalıkla mücadele ettiğini kaydeden Nazarova; Ablamı hasta gördükçe dayanamıyordum. Kendi kendime böbreğimi vereyim de ablam da sağlıklı bir şekilde yaşamına devam etsin dedim. Şimdi ablamı iyi gördükçe mutluluğum daha da artıyor. Nakli yapan ve bizimle yakından ilgilenen tüm doktorlarımıza ve personelimize gönülden teşekkür ediyorum diye konuştu.



"HASTANE NAKİL KONUSUNDA ÇOK BAŞARILI"



BUÜ Hastanesi Genel Cerrahi Anabilim Dalında araştırma görevlisi olarak çalışan Latifa Nabiyeva'nın damadı Dr. Osman Jafarlı; Kayınvalidemi Bursa'ya getirdim. 2018 yılından itibaren diyalize giriyordu. Azerbaycan'da nakil önerilmişti. Benim ve yakınlarımızın burada olması durumunu göz önünde bulundurarak ve hastanenin bu konuda çok deneyimli olduğunu bildiğimiz için naklin burada yapılmasını istedik. Alıcıyı bulduk. Ameliyat hazırlıkları nakil koordinatörlüğü tarafından başlatıldı. Sürecin her aşamasında doktor arkadaşlarımız titizlikle çalıştı. Bir hafta önce ameliyat başarı ile tamamlandı. Hastamız artık diyalizden kurtuldu. Nefroloji Anabilim Dalı, Üroloji Anabilim Dalı ve Nakil Koordinatörlüğünde görev yapan tüm arkadaşlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum dedi.



Üroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Böbrek Nakil Sorumlusu Dr. Çağatay Çiçek de hastanın sağlık durumunun gayet yerinde olduğunu ve takiplerinin devam ettiğini söyledi. Nefroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Abdülmecit Yıldız ise uzun süreli bir diyaliz öyküsü olan hastaya böbrek nakli yaptıklarını ve durumunun iyi olduğunu aktardı.