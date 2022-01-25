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Böbrek hastası, 14 saatlik çalışmayla hastaneye ulaştırıldı

#Şaziye Alaca#Zonguldak#Kar

Zonguldak'ta diyalize girmesi gereken böbrek hastası Şaziye Alaca (36), yolu karla kapanan köyünden 14 saatlik çalışmayla alınıp hastaneye kaldırıldı.

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​Osmanlı köyünün Alibüyük Mahallesi'nde diyalize giren böbrek hastası Şaziye Alaca, evinde rahatsızlandı. Yolu kar nedeniyle ulaşımı kapanan köyünden kendi imkanlarıyla hastaneye gidemeyen Alaca, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Dün saat 12.00 sıralarında köye, paletli ambulans ve UMKE ekibi yönlendirildi. İl Özel İdaresi ekipleri de D-750 yoluna 4 kilometre uzaklıktaki köyün 1 metreyi aşan karla kaplı yolunu açmak için çalışma başlattı.

Böbrek hastası, 14 saatlik çalışmayla hastaneye ulaştırıldı

Yolun açılması ile Alaca'nın evine ulaşan sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından hastayı paletli ambulansla ana yola götürdü. Burada ambulansa alınan Şaziye Alaca, toplam 14 saat süren çalışma ile Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Alaca'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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#Şaziye Alaca#Zonguldak#Kar

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