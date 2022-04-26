Böbrek bağışı çocuk sahibi olmaya engel değil

Haberin Devamı

Acıbadem International Hastanesi Organ Nakli Merkezi Başkanı Prof. Dr. İbrahim Berber, haftada üç kez diyalize giderek çocuk sahibi olmanın çok zor olduğunu belirterek şöyle konuştu: “Ama böbrek naklinden sonra kadının hamile kalma şansı artıyor. Babalar için de aynı şey geçerli. Çünkü vücuttaki üre eksikliği, sperm fonksiyonlarını dolayısıyla hamileliğin gerçekleşmesini olumsuz etkiliyor. Böbrek bağışının önemi bu boyutuyla da var. Kişi bir böbrekle yaşamını sorunsuz şekilde devam ettirirken, diğer böbreğini bağışladığı kişinin anne ya da baba olmasının sevincine de ortak olabiliyor. Örneğin; Esma Dere nakil olduktan sonra sağlıkla anne olan bir hastamız. Şahika Merve Acar da bir böbreğini eşine verip onu yaşama döndürürken, şimdi de sağlıklı bir hamilelik sürecini devam ettiren, 8.5 aylık hamile bir hastamız. Yani böbrek bağışı yaptıktan sonra sağlıklı bir hayat da, sağlıklı bir hamilelik de mümkün.” Nefroloji Uzmanı Prof. Dr. Ülkem Çakır böbrek naklinden sonra anne-baba olmanın; başarılı bir operasyon ve yakın takip ile mümkün olduğunu ifade ediyor.