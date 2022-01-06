Böbreğinden 3 kilogram tümör çıkarıldı

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Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi Behram köyünde yaşayan 68 yaşındaki Fatma Koç, ağrı ve idrarda kanama şikâyetiyle Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi Üroloji Polikliniği'ne başvurdu. Op. Dr. Mahir Seyrek tarafından muayene edilen hastanın böbreğinde tümör olduğu tespit edildi.

Op. Dr. Mahir Seyrek ile Opr. Dr. Ali Turunç tarafından ameliyata alınan Fatma Koç’un böbreğinden 15 santimetre genişliğinde ve 3 kilogram ağırlığında tümör çıkarıldı.

3 saat süren başarılı operasyonun ardından hasta, bir hafta boyunca tedavi ve müşahede altında tutulduktan sonra, sağlığına kavuşarak taburcu edildi.

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