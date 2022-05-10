Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

BM'yle Ukrayna görüşmesi

#İbrahim Kalın#BM#Martin Griffiths
BMyle Ukrayna görüşmesi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İnsani İşlerden Sorumlu Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Yardımcısı Martin Griffiths’le Ukrayna-Rusya savaşını görüştü.

Haberin Devamı

Beştepe’de yapılan görüşmede, Ukrayna’daki insani durum ve yardım konuları ele alındı. Rusya, Ukrayna, BM ve Türkiye’den temsilcilerin yer alması beklenen “Ukrayna İnsani Temas Grubunun” kurulması planına ilişkin detaylar değerlendirildi. Ukrayna’da çatışma bölgelerinde insani koridorların açılması ve sivillerin tahliyeleri konusunda Türkiye’nin yürütmüş olduğu diplomasinin önemine vurgu yapıldı. Türkiye ve BM’nin, insani krizlerin önlenmesinde yakın koordinasyon ve işbirliğini sürdürmesi hususunda mutabık kalındı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#İbrahim Kalın#BM#Martin Griffiths

BAKMADAN GEÇME!

Amber Heardü öldürüp geliyorum Tehditler, dedektiflik, kanıt çürütmeler... Hayranlar da davanın parçası oldu

'Amber Heard'ü öldürüp geliyorum!' Tehditler, dedektiflik, kanıt çürütmeler... Hayranlar da davanın parçası oldu!

#Johnny Depp
Hocamızı türkü ile sakinleştirdik... Neşterim ve müziğim hazırsa ameliyat başlasın

'Hocamızı türkü ile sakinleştirdik...' Neşterim ve müziğim hazırsa ameliyat başlasın

#Sağlık
En popüler diyetle ilgili araştırma kafa karıştırdı Aralıklı oruç sanıldığı gibi etkili değil mi

En popüler diyetle ilgili araştırma kafa karıştırdı! Aralıklı oruç sanıldığı gibi etkili değil mi?

#Sağlık

BAKMADAN GEÇME!

Amber Heardü öldürüp geliyorum Tehditler, dedektiflik, kanıt çürütmeler... Hayranlar da davanın parçası oldu

'Amber Heard'ü öldürüp geliyorum!' Tehditler, dedektiflik, kanıt çürütmeler... Hayranlar da davanın parçası oldu!

#Johnny Depp
Hocamızı türkü ile sakinleştirdik... Neşterim ve müziğim hazırsa ameliyat başlasın

'Hocamızı türkü ile sakinleştirdik...' Neşterim ve müziğim hazırsa ameliyat başlasın

#Sağlık
En popüler diyetle ilgili araştırma kafa karıştırdı Aralıklı oruç sanıldığı gibi etkili değil mi

En popüler diyetle ilgili araştırma kafa karıştırdı! Aralıklı oruç sanıldığı gibi etkili değil mi?

#Sağlık