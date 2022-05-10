BM'yle Ukrayna görüşmesi

Haberin Devamı

Beştepe’de yapılan görüşmede, Ukrayna’daki insani durum ve yardım konuları ele alındı. Rusya, Ukrayna, BM ve Türkiye’den temsilcilerin yer alması beklenen “Ukrayna İnsani Temas Grubunun” kurulması planına ilişkin detaylar değerlendirildi. Ukrayna’da çatışma bölgelerinde insani koridorların açılması ve sivillerin tahliyeleri konusunda Türkiye’nin yürütmüş olduğu diplomasinin önemine vurgu yapıldı. Türkiye ve BM’nin, insani krizlerin önlenmesinde yakın koordinasyon ve işbirliğini sürdürmesi hususunda mutabık kalındı.