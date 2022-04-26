BM’den teşekkür

Haberin Devamı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Ukrayna’da savaşın sonlandırılması amacıyla başlattığı diplomasi trafiği kapsamında ilk durağı Ankara oldu. Beştepe’de Erdoğan ile Guterres arasındaki kritik görüşme 1 saat 10 dakika sürdü. Görüşmede Türkiye’nin arabuluculuk çabaları, ateşkes ve barış için atılabilecek adımlar ele alınırken, Ankara’nın önerileri değerlendirildi.

Savaşın sonlandırılmasına dönük tüm çabaları desteklediklerini kaydeden Erdoğan, BM’nin yeniden yapılandırılmasına dönük talebini bir kez daha Guterres’e iletti.

İSTANBUL SÜRECİ DESTEKLENSİN

Guterres, kabulde Türkiye’nin Ukrayna’daki savaşın sona erdirilmesi için ortaya koyduğu diplomatik çabalara desteğini ve teşekkürlerini ifade etti. Erdoğan ise barış için çıkış yolu özelliğini koruyan İstanbul Süreci’nin herkes tarafından desteklenmesi gerektiğini vurguladı. Erdoğan, savaşan tarafların yanı sıra tüm dünyaya da etkileri olan bu krizden çıkış için makul ve uygulanabilir bir diplomatik çözüm bulunacağına inandığını dile getirdi. Erdoğan, Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmaları sona erdirmek için çaba harcarken, diğer yandan da sivillerin tahliye edilmesi ve bölgeye insani yardım ulaştırılması adımlarına katkı vererek, yaşanan insani krizin sonlandırılması için BM ile yakın çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Haberin Devamı

ÜÇ KRİTİK BAŞKENT

Erdoğan, Rusya ve Ukrayna liderlerini Türkiye’de buluşturmaya hazır olduklarını da dile getirdi. Guterres’in bugün Moskova’da Rusya Devlet Başkanı Putin’le, yarın da Kiev’de Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski’yle görüşmesi planlanıyor.