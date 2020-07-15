MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriBM'den Suriye uyarısı! 'Koronavirüs vakalarının artmasından endişeliyiz'
GeriGündem BM'den Suriye uyarısı! 'Koronavirüs vakalarının artmasından endişeliyiz'
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
AA
Haber Giriş: 15.07.2020 - 22:02,Son Güncelleme:

BM'den Suriye uyarısı! 'Koronavirüs vakalarının artmasından endişeliyiz'

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
BM'den Suriye uyarısı! 'Koronavirüs vakalarının artmasından endişeliyiz'
Abone Olgoogle-news

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde, "Ülkede Kovid-19 vakalarının artmasından endişeliyiz." dedi.

Rejim kontrolündeki bölgelerde Kovid-19 bulaşanların sayısının 439'a çıktığını ve 21 kişinin hayatını kaybettiğini belirten Dujarric, Suriye'nin kuzeybatısında 8 vaka, kuzeydoğusunda ise biri ölü, 6 vaka görüldüğünü söyledi. Dujarric, Suriye'de Kovid-19 vaka sayısı diğer ülkelere göre düşük olsa da sayının artmasının özellikle çok sayıda kişinin yerinden edildiği bölgelerde çok yüksek risk teşkil ettiği uyarısı yaptı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle