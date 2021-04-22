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Gündem
AA
Haber Giriş: 22.04.2021 - 20:46 | Son Güncelleme:

BM'den 'soykırım tanımı' hakkında açıklama: Uygun bir yargı organınca yapılmalı

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BM'den 'soykırım tanımı' hakkında açıklama: Uygun bir yargı organınca yapılmalı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, "1915 olayları"na ilişkin, BM kurulmadan önceki olaylar hakkında yorumda bulunmadıklarını belirterek, "soykırım" tanımının uygun bir yargı organı tarafından yapılması gerektiğini söyledi.

Dujarric, günlük basın brifinginde, ABD'nin 1915 olaylarını "soykırım" olarak tanımayı planladığı ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in bu konudaki tutumunun ne olduğunun sorulması üzerine, "BM'nin kuruluşundan önce yaşanan olaylar için genel bir kural olarak yorum yapmıyoruz. Farklı olaylar ve durumlar için de söylediğimiz gibi BM'ye göre soykırım tanımı uygun bir yargı organınca yapılmalı." ifadesini kullandı.

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