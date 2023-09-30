BM’den Fatma Şahin’e New York daveti

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Kararı da bir mektupla kendisine iletti. Şahin, 6 Ekim’de New York’ta yapılacak toplantıya davet edilirken, Yerel ve Bölgesel Yönetimler Danışma Grubu ile ilgili karar metni ve mektupta şu ifadeler yer aldı:

GÜVENEBİLECEĞİME İNANIYORUM

“Ortak Gündemimiz konulu rapor tavsiyesi doğrultusunda, sizi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Danışma Grubu’na üye olarak atamaktan büyük mutluluk duyuyorum. Danışma Grubu, yerel ve bölgesel yönetimlerin hükümetler arası ve ulusal planlama süreçlerine katılımını ivedi olarak güçlendirmede önemli bir role sahiptir. Bir Danışma Grubu üyesi olarak, Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine (SKH) ulaşma çabalarını yerelleştirmek ve paralel kılmak için çok düzeyli yönetişim alanındaki bilgi ve uzmanlığınıza güvenebileceğime inanıyorum.

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KÜRESEL HEDEFLER İÇİN ÖNEMLİ ROL

Yerel ve bölgesel yönetimlerin SKH’lere ulaşmada ulusal hükümetlerle uyum içindeki önemli rolü göz önüne alındığında, Danışma Grubu’nun yerel ve bölgesel yönetimlerin katılımı ve eylemleriyle ilgili konularda tavsiyelerde bulunacağını, koordinasyonu ve işbirliğini geliştireceğini, küresel hedeflerimize ulaşmak için gereken rota düzeltmelerini destekleyeceğini umuyorum. Ayrıca, yerel ve bölgesel yönetimlerin ulusal önceliklerin ve hedeflerin uygulanmasında tutarlı bir şekilde oynaması gereken kilit rolün tanınmasını ve küresel süreçlere yapabilecekleri katkıyı artıran bir söyleme katkıda bulunmak için Danışma Grubu’na da bakacağım.

2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi’ni ve Yeni Kent Gündemi’ni geliştirmek için Danışma Grubu üyelerinizle birlikte çalışmaları üstlenmenizi sabırsızlıkla bekliyorum. Sizi bir kez daha Yerel ve Bölgesel Yönetimler Danışma Grubu’na çağırıyor, 2030 ve sonrası yolculuğumuzda önder olmaya devam edeceğinize güveniyorum.”