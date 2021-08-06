BM'den dikkat çeken Afganistan açıklaması: 'Tehlikeli bir dönüm noktasına girdi'

BM Afganistan Özel Temsilcisi Deborah Lyons, BM Güvenlik Konseyi'ne brifinginde, Taliban'ın ilerleyişi ile Afganistan'da savaşın daha ölümcül ve daha yıkıcı bir hal aldığı uyarısında bulundu.

Lyons, "Önümüzde bizi ya gerçek bir barış müzakeresi ya da korkunç bir insani durum, artan insan hakları ihlalleri ve vahşi bir çatışmayla iç içe geçmiş trajik bir kriz bekliyor. Böyle bir felaketin Afganistan sınırlarının ötesinde de sonuçları olacaktır." ifadesini kullandı.

Afganistan'ın "tehlikeli bir dönüm noktasına" girdiğini ve son bir ayda çatışmalarda binden fazla kişinin öldüğünü söyleyen Lyons, Afganistan'daki krizin Suriye ve Saraybosna'daki savaşları anımsattığını belirtti.

Lyons, çok sayıda Afgan'ın ülkeden ayrılmaya çalıştığına dikkati çekerek, "Bu yıl, hem düzensiz hem de yasal yollardan göçün iki katına çıkmasını bekliyoruz." dedi.

AFGANİSTAN'DA BARIŞ SÜRECİ

ABD'nin Taliban ile 29 Şubat 2020'de barış anlaşması imzalayarak ülkedeki tüm yabancı güçlerin çıkması için verdiği söz, ülke için dönüm noktası oldu.

ABD ile Taliban arasında barış anlaşmasının imzalanmasının ardından 12 Eylül 2020'de Afganlar arası müzakereler, Katar'ın başkenti Doha'da başladı. Gözle görülür bir sonuç elde edilmeden Şubat 2021'de müzakereler kaderine terk edildi.

Afganistan'da yıllardır devam eden şiddeti sonlandırmayı amaçlayan müzakereler, 17 Temmuz'da Katar'ın başkenti Doha'da yeniden başladı. Doha'da bir araya gelen Taliban ile Afgan hükümeti heyetleri, adil bir çözüme ulaşmak için müzakereleri hızlandırma ve yeni bir toplantı konusunda mutabık kaldı.

Taliban, şubat ayından bu yana ise ülke genelinde baskısını yoğunlaştırdı. Doha Anlaşması ile yabancı güçlere saldırmama güvencesi veren Taliban, Afgan güvenlik güçlerine karşı şiddetli eylemlere girişti.

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