BM’de sergi açtı: ‘Yankılar’

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Programda Erdoğan’a BM Medeniyetler İttifakı Yüksek Temsilcisi Miguel Angel Moratinos, Malcolm X Memorial Foundation Başkanı ve Malcolm X’in kızı olan İlyasah Shabazz ile Şule Yüksel Şenler Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Leyla Şahin Usta ve serginin küratörü Yasemin Darbaz Karaca da eşlik etti. Açılış programında konuşma yapan Erdoğan, Şenler ve Malcolm X gibi şahsiyetlerin cesaret ve liderliğine bugün de ihtiyaç olduğunu ifade ederek, BM’de çıkan “İslamofobiyle mücadele kararını” takdirle karşıladıklarını, Türkiye olarak BM’nin çalışmalarına her tür desteği vermeye hazır olduklarını belirtti.

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ANLAMLI BULUŞMA

- ABD’de ömrünü ırkçılıkla mücadeleyle geçiren ve 1965 yılında henüz 49 yaşında suikasta uğrayarak hayatını kaybeden siyasetçi, insan hakları savunucusu Malcolm X ile hayatı boyunca kendisini Türk toplumundaki muhafazakar kadınların statüsünü iyileştirmeye ve başörtüsü özgürlüğüne adayan gazeteci-yazar Şule Yüksel Şenler’in mirasları, BM Genel Merkezi’ndeki ‘Yankılar’ sergisinde ziyaretçilerle buluştu.

Malcolm XŞule Yüksel Şenler