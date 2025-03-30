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BM’de sergi açtı: ‘Yankılar’

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#Emine Erdoğan#BM#Sıfır Atık
BM’de sergi açtı: ‘Yankılar’
Oluşturulma Tarihi: Mart 30, 2025 07:00

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, BM Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı olarak “Moda ve Tekstilde Sıfır Atığa Doğru” temasıyla kutlanan “30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü” özel etkinliğinde BM Genel Kurulu’ndaki konuşmasının ardından BM Genel Merkezi’nde düzenlenen “Yankılar” sergisi açılış programına katıldı.

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Programda Erdoğan’a BM Medeniyetler İttifakı Yüksek Temsilcisi Miguel Angel Moratinos, Malcolm X Memorial Foundation Başkanı ve Malcolm X’in kızı olan İlyasah Shabazz ile Şule Yüksel Şenler Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Leyla Şahin Usta ve serginin küratörü Yasemin Darbaz Karaca da eşlik etti. Açılış programında konuşma yapan Erdoğan, Şenler ve Malcolm X gibi şahsiyetlerin cesaret ve liderliğine bugün de ihtiyaç olduğunu ifade ederek, BM’de çıkan “İslamofobiyle mücadele kararını” takdirle karşıladıklarını, Türkiye olarak BM’nin çalışmalarına her tür desteği vermeye hazır olduklarını belirtti. 

BM’de sergi açtı: ‘Yankılar’
Emine Erdoğan-İlyasah Shabazz 

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ANLAMLI BULUŞMA

- ABD’de ömrünü ırkçılıkla mücadeleyle geçiren ve 1965 yılında henüz 49 yaşında suikasta uğrayarak hayatını kaybeden siyasetçi, insan hakları savunucusu Malcolm X ile hayatı boyunca kendisini Türk toplumundaki muhafazakar kadınların statüsünü iyileştirmeye ve başörtüsü özgürlüğüne adayan gazeteci-yazar Şule Yüksel Şenler’in mirasları, BM Genel Merkezi’ndeki ‘Yankılar’ sergisinde ziyaretçilerle buluştu.

BM’de sergi açtı: ‘Yankılar’
Malcolm X
BM’de sergi açtı: ‘Yankılar’
Şule Yüksel Şenler

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#Emine Erdoğan#BM#Sıfır Atık

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