BM’de lider eşleriyle görüşecek

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Sosyal medyada paylaşım yapan Erdoğan, “Hayatın en değerli armağanı olan sağlığı iki yavrumuza yeniden hediye eden kahraman doktorlarımızı yürekten kutluyorum” dedi. Erdoğan, açılışı yapılan Hatay Serdar Demir Çocuk Evleri Sitesi’ne ilişkin de “Gönül Elçileri projesi kapsamında umutla ve hayallerle örülmüş bir geleceğin timsali olan merkezin ülkemiz için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” paylaşımını yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu’na katılmak üzere ABD’ye gidecek olan Emine Erdoğan, katılımcı ülke liderlerinin eşleriyle bir araya gelerek yoğun temaslarda bulunacak.