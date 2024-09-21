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BM’de lider eşleriyle görüşecek

Güncelleme Tarihi:

#Emine Erdoğan#BM#Pakistan
BM’de lider eşleriyle görüşecek
Oluşturulma Tarihi: Eylül 21, 2024 07:00

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Pakistan’dan Türkiye’ye getirilen başlarından yapışık 8 aylık ikizleri, Bilkent Şehir Hastanesi’nde 60 kişilik ekibin katıldığı 14 saatlik ameliyatla birbirinden ayıran doktorları tebrik etti.

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Sosyal medyada paylaşım yapan Erdoğan,  “Hayatın en değerli armağanı olan sağlığı iki yavrumuza yeniden hediye eden kahraman doktorlarımızı yürekten kutluyorum” dedi. Erdoğan, açılışı yapılan Hatay Serdar Demir Çocuk Evleri Sitesi’ne ilişkin de “Gönül Elçileri projesi kapsamında umutla ve hayallerle örülmüş bir geleceğin timsali olan merkezin ülkemiz için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” paylaşımını yaptı. Cumhurbaşkanı  Erdoğan ile birlikte Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu’na katılmak üzere ABD’ye gidecek olan Emine Erdoğan, katılımcı ülke liderlerinin eşleriyle bir araya gelerek yoğun temaslarda bulunacak.  

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#Emine Erdoğan#BM#Pakistan

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