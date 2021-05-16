MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriBM’de Göbeklitepe izi
GeriGündem BM’de Göbeklitepe izi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Umut ERDEM / ANKARA
Haber Giriş: 16.05.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

BM’de Göbeklitepe izi

Umut ERDEM
Umut ERDEM
uerdem@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Umut ERDEM
Umut ERDEM
uerdem@hurriyet.com.tr
BM’de Göbeklitepe izi

Dünyanın bilinen en eski ve en büyük inanç merkezi Göbeklitepe, Birleşmiş Milletler’e de damgasını vuruyor. 5.5 metre yüksekliğindeki ‘P18’ numaralı dikilitaşın kopyası New York’taki Birleşmiş Milletler Genel Merkezi’nde sergilenecek.

Şanlıurfa’daki dünya kültür mirası Göbeklitepe’nin D yapısı olarak adlandırılan bölümünde bulunan 5.5 metre yüksekliğindeki ‘P18’ numaralı dikilitaşın (stel) sert kireçtaşından yapılacak kopyası Birleşmiş Milletler’e (BM) resmi bir sanat hediyesi olarak sunulacak. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 2019 yılında açılışını yaptığı ve o yılın “Göbeklitepe Yılı” ilan edilmesiyle birlikte yerli ve yabancı ziyaretçilerin odak noktası haline gelen Göbeklitepe’nin P18 Steli, New York’taki BM Genel Merkezi’nde sergilenecek.

BM’DEKİ İKİNCİ ANADOLU ESERİ

Hititler ile Mısır arasında M.Ö. 1280’li yıllarda gerçekleşen Kadeş Savaşı sonrası imzalanan ve tarihte diplomatik metinlerin en eski örneklerinden biri olan İstanbul Arkeoloji Müzeleri’ndeki Kadeş Barış Antlaşması metninin bakırdan yapılan büyütülmüş kopyası, 1970 yılında BM Genel Sekreteri U Thant’a sunulmuştu. Türkiye’den ikinci eser olarak Göbeklitepe’ye ait bir eserin kopyasının BM’de sergiye sunulması için de Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı yetkililerince 2019 yılında ön temaslarda bulunulmuştu.

BM’de Göbeklitepe izi

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
Umut ERDEM
Umut ERDEM
uerdem@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi