BM zirvesi için ABD’ye gidiyor

4 günlük ABD ziyareti kapsamında Erdoğan’ın, New York’ta Birleşmiş Milletler Genel Merkezi’nde düzenlenecek Liderler Zirvesi’nde hitap etmesi planlanıyor. Erdoğan’ın hitabında göç, terörle mücadele, pandemi ve iklim değişikliği gibi konularda dünya liderlerine mesajlar vermesi bekleniyor. Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İsrail Cumhurbaşkanı Yitzhak Herzog’un da olacağı liderlerle ikili görüşmeler yapması öngörülüyor. ABD Başkanı Joe Biden ile görüşme programı ise henüz kesinlik kazanmadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın program kapsamında BM Genel Merkezi’nin karşısında inşa edilen Türk Evi’nin açılışını yapması da planlanıyor. 2013 yılına kadar Türkiye’nin BM Daimi Temsilciliği ve New York Başkonsolosluğu olarak hizmet veren binanın yerine Türkiye’nin dış politika ihtiyaçlarıyla uyumlu 35 katlı gökdelen inşa edildi. Türk motiflerini taşıyan gökdelen, lale şeklinde göğe yükseliyor.

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