BM uyardı: İsrail ateşkesin ikinci aşamasını tehlikeye atabilir

Haberin Devamı

Alakbarov, “Orta Doğu’da durum” başlığı altında Filistin sorunu üzerine BM Güvenlik Konseyi'nde düzenlenen açık tartışma toplantısında konuştu.

“Önümüzde Gazze için potansiyel bir dönüm noktası, daha iyi bir gelecek için gerçek bir şans görüyoruz. Ancak birçok belirsizlik devam ediyor.” diyen Alakbarov, Gazze’deki duruma paralel olarak, işgal altındaki Batı Şeria'da devam eden bir çözülme ve gerilim içinde boğulmuş bir bölge gördüklerini söyledi.

Alakbarov, Gazze halkının ateşkesin uygulanmasını ve daha iyi bir gelecek için sabırsızlıkla beklediğine işaret ederek, bununla birlikte sert kış şartları altında İsrail’in insani yardımların girişini engellemeye devam ettiğine dikkati çekti.

Tüm sektörlerde, insani yardım aktörlerinin Gazze'de hala geniş ölçekte faaliyet gösteremediğini vurgulayan Alakbarov, insani yardımlar için Ürdün koridorunun önemine dikkati çekti. Alakbarov, “10 Ekim'den bu yana, 2 bin 720 işlemden geçirilen yardımın sadece yüzde 9'u Ürdün üzerinden Gazze'ye girdi. Gazze'de hayat kurtarmak için mevcut, kanıtlanmış bölgesel koridorların tam olarak kullanılması şarttır.” dedi.

Haberin Devamı

Alakbarov, Gazze’ye mobil evlerin, kurtarma ekipmanlarının, yakıtın ve tıbbi malzemelerin girişinin ciddi şekilde kısıtlanmaya devam ettiğini, bunun da on binlerce yerinden edilmiş kişinin ve hastanın hayatını tehlikeye attığının altını çizdi.

“ATEŞKESE RAĞMEN, İSRAİL ORDUSU GAZZE ŞERİDİ'NDE ASKERİ OPERASYONLARINA DEVAM EDİYOR”

İsrail’in Gazze’de binaları düzenli olarak patlatmaya devam ettiğine, defalarca nüfusu yer değiştirmeye zorladığına da vurgu yapan Alakbarov, “Ateşkese rağmen, İsrail ordusu Gazze Şeridi genelinde hava saldırıları, topçu ateşi ve silahlı çatışmalarla askeri operasyonlarına devam ediyor.” dedi.

Alakbarov, sözde "sarı hattın" yakınında veya ötesinde her gün saldırılar gerçekleştiğine işaret ederek, ateşkesin başlamasından bu yana, aralarında birçok kadın ve çocuğun da bulunduğu yüzlerce Filistinlinin İsrail tarafından öldürüldüğünü söyledi.

Haberin Devamı

“OLUMSUZ EĞİLİMLER HER GEÇEN GÜN DAHA DA PEKİŞİYOR”

Konuşmasında, işgal altındaki Batı Şeria'daki "giderek kötüleşen dinamiklere değinmek" istediğini de belirten Alakbarov, “BM ve bu konseydeki diğer birçok kuruluş her ay gelişen durumun ciddiyetini vurguluyor. Ancak bu, sahada henüz anlamlı bir değişikliğe dönüşmedi. Olumsuz eğilimler her geçen gün daha da pekişiyor.” şeklinde konuştu.

Alakbarov, Batı Şeria’daki İsrail askerlerinin yoğun saldırı ve baskılarına vurgu yaparak, “İsrail güvenlik güçleri tarafından, aralarında çocukların da bulunduğu Filistinlilere yönelik geniş çaplı tutuklama kampanyaları yürütülüyor, bu tutuklamalarda kötü muamele ve işkenceye maruz kaldıkları, gözaltında ölümlerin devam ettiği bildiriliyor.” ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

İşgal altındaki Batı Şeria’da Filistinlilerin topraklarını gaspetmeye çalışan İsraillilerin uyguladığı şiddete de işaret eden Alakbarov, “Sıklıkla İsrail güvenlik güçleri tarafından eşlik edilen veya desteklenen sürekli ve aşırı yerleşimci şiddeti, gerilimleri alevlendirmeye, Filistinlileri zorla yerinden etmeye ve istikrarsızlığı kötüleştirmeye devam etmektedir.” diye konuştu.

Alakbarov, İsrail hükümetinin politikalarının bir dizi yıkıcı eğilimi kolaylaştırdığını belirterek, “Yerleşimlerin ilerlemesi, devlet arazisi ilanları ve sürekli olarak kurulan karakolların birleşimi, işgal altındaki Batı Şeria'da geniş toprak parçalarını Filistinlilerin kullanımına erişilemez hale getiriyor.” değerlendirmesinde bulundu.

Haberin Devamı

İsrail’in işgali derinleştirmesinin, barış ve iki devletli çözümün kurulması umutlarını daha da baltaladığı uyarısını yapan Alakbarov, "Acilen ele alınmadıkları takdirde, bu sorunlar ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasının uygulanmasında kaydedilen ilerlemeyi de tehlikeye atabilir." açıklamasını yaptı.

Alakbarov, “Gazze ateşkes planının ikinci aşamasının uygulanması kritik önem taşıyor. Bu kararlı ve kolektif taahhüdümüzü gerektirecektir.” diyerek, BM’nin, BM kararları ve uluslararası hukuka uygun olarak, barış ve iki devletli bir çözüm sürecini desteklemeye devam edeceğini bildirdi.