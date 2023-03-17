BM Türkiye Temsilcisi Alvaro Rodriguez: Dünya daha cömert olmalı

Haberin Devamı

“Olağanüstü bir büyüklükte yıkım. Buna benzer bir şey hiç görmedim” diye konuşan Rodriguez Hürriyet’e şu değerlendirmelerde bulundu:

SİZ MÜLTECİLERE KUCAK AÇTINIZ

“Bölgede 9 milyon insandan 5.2 milyonu ağır şekilde etkilendi. Bize göre uluslararası toplum Türkiye’ye açıkça çok daha fazla cömert davranmalı. Son 10 yılda Türkiye 4 milyona yakın mülteciyi ağırlıyor. Tabii uluslararası destek ve BM desteği de var, bu bedelin büyük çoğunluğu Türkiye’den karşılanıyor. Uluslararası toplum bunu unutamaz. Tabii ki Brüksel’deki yardımlar daha çok yaraların sarılması ve yeniden inşaya odaklanacak. Burada toplanan paralar doğru şekilde harcanacak.”