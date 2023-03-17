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BM Türkiye Temsilcisi Alvaro Rodriguez: Dünya daha cömert olmalı

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#Avrupa Birliği#Alvaro Rodriguez#Deprem
BM Türkiye Temsilcisi Alvaro Rodriguez: Dünya daha cömert olmalı
Serkan Demirtaş
Oluşturulma Tarihi: Mart 17, 2023 07:00

Avrupa Birliği, 20 Mart’ta Türkiye ve Suriye’deki depremin yaralarını sarmak için bir bağış konferansı düzenleyecek. Bu konferans öncesinde konuşan Birleşmiş Milletler yetkilisi Mukim Koordinatör Alvaro Rodriguez, depremlerin dünyada daha önce görülmemiş ölçüde bir yıkım yarattığını, kariyeri boyunca böyle bir durumla karşılaşmadığını kaydetti.

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“Olağanüstü bir büyüklükte yıkım. Buna benzer bir şey hiç görmedim” diye konuşan Rodriguez Hürriyet’e şu değerlendirmelerde bulundu: 

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“Bölgede 9 milyon insandan 5.2 milyonu ağır şekilde etkilendi. Bize göre uluslararası toplum Türkiye’ye açıkça çok daha fazla cömert davranmalı. Son 10 yılda Türkiye 4 milyona yakın mülteciyi ağırlıyor. Tabii uluslararası destek ve BM desteği de var, bu bedelin büyük çoğunluğu Türkiye’den karşılanıyor. Uluslararası toplum bunu unutamaz. Tabii ki Brüksel’deki yardımlar daha çok yaraların sarılması ve yeniden inşaya odaklanacak. Burada toplanan paralar doğru şekilde harcanacak.” 

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#Avrupa Birliği#Alvaro Rodriguez#Deprem

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