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Haber Giriş: 09.09.2021 - 23:07 | Son Güncelleme:

BM Mülteciler Yüksek Komiseri Grandi, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti

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BM Mülteciler Yüksek Komiseri Grandi, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti

Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, temaslarda bulunmak üzere kente gelen Grandi ve beraberindeki heyet, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'e makamında ziyarette bulundu.

Grandi ile Beyazgül, kentteki Suriyeli sığınmacıların durumunu görüştü.

Grandi, bugün Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'i de ziyaret ederek görüş alışverişinde bulunmuştu.

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